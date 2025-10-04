logo
Bajern rutinski do 6/6: Bavarci gaze, Hari Kejn je nezaustavljiv

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Prednost Bajerna iz Minhena nad rivalima raste iz kola u kolo.

Hari Kejn Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Očekivano, Bajern Minhen iskoristio je remi Borusije Dortmund i RB Lajpciga (1:1) da uveća prednost na čelu tabele. Bavarci su kao gosti slavili 3:0 protiv Ajntrahta, a pobjeda u Frankfurtu bila im je šesta uzastopna u Bundesligi. U isto toliko mečeva.

Briljirao je dvostruki strijelac Luis Dijaz, koji je upisao dva gola i asistenciju Hariju Kejnu. Englez je nastavio pravi teror u njemačkom prvenstvu, s obzirom na to da je na šest mečeva postigao čak 11 golova.

Kejn je u strašnoj formi, obara rekorde, te fenomenalnim izdanjima omogućava Bajernu da iz kola u kolo povećava prednost nad najbližim rivalima, iako je praktično tek početak sezone.

Poslije večerašnjeg trijumfa, Bajern Minhen ima maksimalnih 18 bodova, četiri više od drugoplasirane Borusije Dortmund, a upravo će u narednom kolu, koje će biti odigrano poslije reprezentativne pauze, dva najveća njemačka kluba odmjeriti snage na "Alijanc Areni".



