Vensan Kompani ostaje na klupi Bajerna do ljeta 2029.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Minhenski Bajern i Vensan Kompani u utorak su produžili ugovor do 30. juna 2029. godine.

Vensan Kompani produžio ugovor s FK Bajern Izvor: Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia

Trenutni ugovor glavnog trenera minhenskog kluba trebalo je da istekne u ljeto 2027. godine, ali je 39-godišnji belgijski stručnjak stavio potpis na novi ugovor sa Bavarcima.

Kompani je na "Alijanc Arenu" stigao pred početak 2004/05 sezonu iz engleskog Barnlija i odmah osvojio titulu šampiona Njemačke.

Belgijanac je takođe osvojio Superkup sa Bayernom na početku ove sezone.

"Zahvalan sam, počastvovan i želim da se zahvalim Bajernu na povjerenju i radnom okruženju koje su mi pružili od prvog dana. Čini mi se kao da sam ovdje mnogo duže i da dobro poznajem klub. Do sada je bilo sjajno iskustvo. Započeli smo divno putovanje. Nastavimo naporno raditi i slaviti još mnogo uspjeha", rekao je Kompani poslije produžetka ugovora, a prenio klupski sajt.

Herbert Hajner, predsjednik Bajerna je istakao da je produženje ugovora sa Vensanom Kompanijem snažan izraz povjerenja kluba nakon odličnog posla koji je do sada obavio, kao i jasan znak kontinuiteta i stabilnosti u klubu.

"Vensan uživa veliko poštovanje igrača, rukovodstva kluba i navijača. Sretni smo zbog ranog produženja naše saradnje", rekao je Hajner, a izvršni direktor Bajerna Jan-Kristijan Dresen dodao da je Kompani vratio zabavu u minhenski klub.

"Kompani je vratio zabavu u Bajern – i ta iskra se zaista primila. Pod njegovim vođstvom, izrastao je pravi tim koji igra dominantan i atraktivan fudbal. Produženje je takođe signal našim igračima. Osim toga, sviđa mi se Vensanova pribranost. Nikada se ne nameće u centar pažnje i svojim pedantnim radom čini naše igrače boljim".

(MONDO)

