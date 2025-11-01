Bajern do poluvremena napunio mrežu Bajera: Bavarci nezadrživo koračaju ka novoj "salatari"

Iako je odigrano tek devet kola Bundeslige, već sada je jasno koliko je tim Bajerna iz Minhena dominantan u Njemačkoj.

Izvor: ALEXANDRA BEIER / AFP / Profimedia

Devet utakmica - devet pobjeda i gol razlika 33:4!

Iako je tek početak Bundeslige, odigrano je samo devet kola, ali dosadašnji rezultati pokazuju koliko je Bajern iz Minhena dominantan u domaćem prvenstvu.

Bavarci su večeras pred svojom publikom stigli do devete uzastopne prvenstvene pobjede, a ovaj put "stradao" je Bajer Leverkuzen 3:0 (3:0), tim koji je do ovog gola imao samo jedan poraz.

Već do poluvremena, domaćin je napunio mrežu gostiju, i to bez prvog strijelca lige Harija Kejna (12 golova), koji je prvih sat vremena odgledao s klupe za rezervne igrače. Bilo je 3:0, a moglo je biti i ubjedljivije. Redom su pogađali Serž Gnabri, Nikolas Džekson i Loik Bade, koji je zatresao sopstvenu mrežu.

U nastavku nije bilo golova. Zadovoljni visokim vođstvom, domaći su odigrali rutinski preostalih 45 minuta i stigli do 15. ovosezonskog trijumfa u nizu računajući sva takmičenja, što nikome nikada iz tzv. Liga petice nije pošlo za rukom.



