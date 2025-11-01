logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bajern do poluvremena napunio mrežu Bajera: Bavarci nezadrživo koračaju ka novoj "salatari"

Bajern do poluvremena napunio mrežu Bajera: Bavarci nezadrživo koračaju ka novoj "salatari"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iako je odigrano tek devet kola Bundeslige, već sada je jasno koliko je tim Bajerna iz Minhena dominantan u Njemačkoj.

Bajern Minhen ubjedljiv protiv Bajera iz Leverkuzena Izvor: ALEXANDRA BEIER / AFP / Profimedia

Devet utakmica - devet pobjeda i gol razlika 33:4!

Iako je tek početak Bundeslige, odigrano je samo devet kola, ali dosadašnji rezultati pokazuju koliko je Bajern iz Minhena dominantan u domaćem prvenstvu.

Bavarci su večeras pred svojom publikom stigli do devete uzastopne prvenstvene pobjede, a ovaj put "stradao" je Bajer Leverkuzen 3:0 (3:0), tim koji je do ovog gola imao samo jedan poraz.

Već do poluvremena, domaćin je napunio mrežu gostiju, i to bez prvog strijelca lige Harija Kejna (12 golova), koji je prvih sat vremena odgledao s klupe za rezervne igrače. Bilo je 3:0, a moglo je biti i ubjedljivije. Redom su pogađali Serž Gnabri, Nikolas Džekson i Loik Bade, koji je zatresao sopstvenu mrežu.

U nastavku nije bilo golova. Zadovoljni visokim vođstvom, domaći su odigrali rutinski preostalih 45 minuta i stigli do 15. ovosezonskog trijumfa u nizu računajući sva takmičenja, što nikome nikada iz tzv. Liga petice nije pošlo za rukom.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bundesliga FK Bajern Bajer Leverkuzen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC