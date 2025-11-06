logo
Premijerligaši hoće golmana "zmajeva": U Bundesligi je jedina svijetla tačka tima, vrijedi milione

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Vasilj je na meti timova iz Engleske i ako ode u Premijer ligu čeka ga milionski transfer.

Brentford i Brajton žele Nikolu Vasilja Izvor: Henning Rohlfs / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Vasilj je pred transferom karijere. Ovaj 29-godišnji golman selekcije Bosne i Hercegovine bi vrlo brzo mogao da dres bundesligaša Sent Paulija zamijeni dresom tima iz Premijer lige.

Za Vasilja se interesuju ekipe Brentforda i Brajtona, ali teško je vjerovati da bi već na zimu mogao da promeni sredinu. Sent Pauli je 15. na tabeli sa samo sedam bodova i treba im pouzdani čuvar mreže iz Mostara da im sačuva "glavu iznad vode". 

Ko je Nikola Vasilj

Vasilj ima 29 godina i iz Mostara je. Ponikao je u Zrinjskom, a njegov otac Vladimir Vasilj bio je golman selekcije Hrvatske i bivši čuvar mreže Dinama. Branio je za drugi tim Nirnberga, pa Zorju iz Luganska, dok je od 2021. u Sent Pauliju i ima već 141 nastup.

U reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dugo čekao šansu, prvo iza Asmira Begovića, potom i Kenana Pirića. Sada je prvi golman i upisao je 21 nastup.

Nikola Vasilj Brentford Brajton Premijer liga Bundesliga

