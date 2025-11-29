Da li je Bajern u maloj krizi? Sent Pauli umalo otkinuo bod u Minhenu

Minhenski Bajern bio je na korak od drugog remija ove sezone u Bundesligi, ali su u sudijskoj nadoknadi Luis Diaz i Nikolas Džekson spasili Bavarce.

Da li je Bajern u krizi? Poslije Union Berlina, umalo je bod protiv minhenskog kluba uknjižio i Sent Pauli u 12. kolu njemačkog prvenstva.

Međutim, Kolumbijac Luis Diaz je u trećem minutu sudijske nadoknade pogodio gostujuću mrežu za vođstvo, a za ovjeru nove pobjede pobrinuo se Nikolas Džekson.

BAJERN - ST.PAULI 3:1 (1:1)

Nije to bila dobra partija izabranika Vensana Kompanija, koji su bili uzdrmani porazom od Arsenala u Ligi šampiona (3:1), a osim toga Bavarci su od starta meča na "Alijanc Areni" bili u zaostatku.

Sent Pauli je u šestom minutu stigao do prednosti pogotkom Andreasa Huntonđija, da bi tim iz Mihnena prije samog odlaska na odmor uspio da stigne do izjednačenja.

Strijelac je bio Rafael Gereiro i činilo se da će u drugom poluvremenu Bavarci pokazati dominaciju, međutim ekipa iz hamburškog predgrađa je sačuvala mrežu do sudijske nadoknade.

A onda im je zlata vrijedan bod u borbi za opstanak oduzeo nekadašnji fudbaler Liverpula udarcem glavom nakon centaršuta Jošue Kimiha.

Tačku na "i" stavio je Nikolas Džekson u devetom minutu sudijske nadoknade.







