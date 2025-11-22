logo
Neviđeni skandal u Nemačkoj, ukraden pehar Bundeslige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rukometni klub Fihse iz Berlina potvrdio je pisanja njemačkih medija. Zaista im je ukraden pehar namijenjen osvajaču Bundeslige.

Ukraden trofej bundeslige Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatan skandal desio se u Njemačkoj, pošto je aktuelni prvak Bundeslige Fihse iz Berlina saopštio da im je iz prostorija ukraden pehar namijenjen prvaku države. 

Fihse je prošle sezone osvojio prvu šampionsku titulu u istoriji, a pored najboljeg rukometaša na svijetu Matijasa Gidsela tim su predvodili reprezentativci Srbije Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić. Ekipa iz "Maks Šmeling" hale se oglasila kratkim saopštenjem.

"Trofej šampiona Njemačke je ukraden iz prostorija Fihse Berlina ove sedmice. Klub može da potvrdi medijske navode o tome. Kako je istraga u toku, neće biti novih informacija od strane kluba u ovom momentu", kratko se oglasio Fihse.

Srbi donijeli istorijski trofej

Prošle godine je tim iz Berlina konačno osvojio dugo godina čekanu titulu. Na kraju su "lisice" uspjele da sa 58 bodova budu na bod više od Magdeburga i tri više od Melsungena i tako je u prestonicu došao trofej. U Ligi šampiona su stigli do finala, gdje su Benet Vigert i Magdeburg ipak uzeli pehar.

Matijas Gidsel je bio MVP i drugi strijelac šampionata, među deset najboljih strijelaca u ligi bio je i Tim Frajhofer, a Dejan Milosavljev je bio jedan od najboljih golmana lige.

(MONDO)

Rukomet Bundesliga Fihse

