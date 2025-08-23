Srbi pišu istoriju u Njemačkoj, donijeli još jedan trofej: Uzeli Bundesligu, pa na penale oteli i Superkup

Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić nastavljaju da pišu istoriju Fuhsea, sada su uzeli u Superkup Njemačke.

Gledali smo pravu dramu u rukometnom Superkupu Njemačke, a na kraju su Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić osvojili novi trofej. Nakon što su "lisicama" donijeli prvu titulu u istoriji prošle sezone sada su uspjeli da savladaju Kil u finalu Superkupa Njemačke i osvoje novi trofej.

Na kraju regularnog dijela bilo je 31:31 nakon što je berlinski tim prokockao ogromno vođstvo iz prvog dijela igre. Na kraju je poslije penala odlučen pobjednik i Milosavljev je uz kolegu na golu Ludviga bio heroj pobjede.

Volf je odbranio penale Lihtlajnu i Gidselu, ali su Milosavljev i Ludvig useli da skinu udarce Madsena i na kraju do tada najboljeg igrača meča Elijasa Elefsena Skipagotua za novi trofej.

Dejan Milosavljev je i u regularnom dijelu meča uspio da "skine" dva sedmerca, a na kraju su on i Ludvig imali šest odbrana, kao i Volf. Najefikasniji na meču bio je Matijas Gidsel sa osam golova iz osam pokušaja. U Fihseu je Tim Frajhofer dao četiri gola, a Mijajlo Marsenić samo jedan. Kod poraženog tima Skipagotu je dao 7, Imre 6, a Laube 4 golova.