Srbin pao na doping testu, ekspresno stigla zamjena: Prvak Evrope doveo golmana Zagreba!

Pošto je Nikola Portner suspendovan zbog pozitivnog doping testa, sada je Magdeburg doveo Mateja Mandića u tim.

Matej Mandić je novi golman Magdeburga. Prvak Evrope je prvobitno dogovorio da on zamijeni Sergeja Ernandeza na golu u sezoni 2026/27, ali nakon kazne za Nikolu Portnera riješio je Benet Vigert da odmah dovodi hrvatskog golmana.

Kako prenose hrvatski mediji, pošto je švajcarski golman srpskog porijekla Nikola Portner suspendovan do sredine decembra nakon pozitivnog doping testa, sada je Magdeburg platio Zagrebu kako bi Mandić odmah otišao u Njemačku.

"Matej, koji je u redove hrvatskih prvaka stigao s nepunih 19 godina, dogovorio je saradnju s jednim od najboljih evropskih klubova te će već ove sezone imati priliku da zaigra u najboljoj ligi svuheta.U četvrtak, 21. avgusta došlo je do dogovora između dva kluba, nakon čega su zajednički jezik ubrzo pronašli Mandić Magdeburg. Sve se odvilo vrlo brzo u četvrtak prijepodne, a Matej se od svojih saigrača, trenera i ostalih ljudi u rukometnom klubu Zagreb oprostio biranim riječima", stoji u objavi RK Zagreba.

Oglasio se i Mandić

Navodno je RK Zagreb za Mandića dobio između 250.000 i 300.000 evra, a sada se i dugogodišnji čuvar mreže "plinara" oglasio i oprostio od kluba u kome se formirao kao igrač.

"Dragi moji prijatelji, saigrači, treneri i svi vi dobri ljudi u klubu, dopustite mi da vam se kratko obratim ovim putem. Želio sam na posljednjem treningu da održim jedan pozdravni govor, ali emocije su bile prejake i zato vam se sada na ovaj način želim svima zahvaliti. Sve se nekako prebrzo odvilo i na neki način i mene samog zateklo nespremnog.

Došao sam u Zagreb kao 19-godišnji klinac koji se bojao vlastite sjenke, a danas mislim da ipak odlazim kao izgrađena osoba, nadam se dobar čovek i kvalitetan igrač. Četiri godine u Zagrebu puno su mi značile. Danas imam nešto manje kose, a više brade, ali i ono što je najvažnije, a to su prijatelji za cijeli život.

Ponosan sam što sam imao priliku da nosim dres rukometnog kluba Zagreb, za mene najboljeg kluba sa ovih prostora. Bila mi je čast i privilegija. Želim se zahvaliti svim mojim suigračima koji su mi bili velika podrška kroz dobre, ali i neke ne tako dobre trenutke. Hvala svim trenerima s kojima sam imao priliku raditi, a posebno ovom današnjem stručnom stožeru na čelu s trenerom Andrijom Nikolićem.

Hvala i ljekarskoj službi koja me pazila. Pod vođstvom ovih ljudi pružio sam neke od svojih najboljih partija. Na tome im hvala. Veliko hvala i upravi koja je riskirala s jednim nepoznatim klincem, za kojeg su platili odštetu i vjerovali mu. Hvala vam što ste imali strpljenja sa mnom, na tome sam neizmjerno zahvalan.

Na kraju, hvala i svim navijačima rukometnog kluba Zagreb, a posebno našim Bijelim lavovima koji su mi uvijek bili podrška. Svima vam želim svako dobro i puno uspjeha u novoj sezoni. Nadam se da će naš Zagreb rasti iz sezone u sezonu i da ćemo se svi zajedno veseliti. Svako dobro svima uz Božji blagoslov!" poručio je Mandić.

Mandić je branio za Izviđač i Zagreb, a još u Izviđaču se upoznao sa Milošem Kosom. Dugo je dijelio svlačionicu sa srpskim lijevim bekom, a tokom prošle sezone njih dvojica su bili dio vlikog skandala. Potukli su se u svlačionici poslije poraza od Nanta, a tu se umiješao i Zvonimir Srna. Na kraju je Kos završio u Erlangenu, Srna je napustio klub i potpisao za Monpelje, a sada je i Mandić napustio klub.

