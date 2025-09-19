Sa 26 godina preuzeo klub, sa 31 osvojio Bundesligu: Ovakav otkaz u Njemačkoj se ne pamti

Jaron Zivert je dobio otkaz poslije odlaska Štefana Krečmara iz Berlina i sada je cijela Nemačka i dalje u šoku.

Izvor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Ceo rukometni svijet bio je u šoku kada je Fihse na dan prije početka sezone otpustio dugogodišnjeg trenera Jarona Ziverta. Mladi stručnjak koji je donio prvu titulu u istoriji klub iz dvorane "Maks Šmeling" ostao je bez posla i na njegovo mjesto došao je Danac Nikolaj Krikau.

Startovao je tim Mijajla Marsenića i Dejana Milosavljeva porazima od Gumersbaha i Magdeburga u Bundesligi, dok su u Ligi šampiona upisali dvije pobjede. Ipak, očigledno da nešto ne funkcioniše, a i sam Zivert je očigledno bio šokiran otkazom. Sada se konačno oglasio.

"Draga rukometna porodico, dragi navijači Berlina, prošlo je neko vrijeme i prve emocije su se slegle. Ono što ostaje jeste duboko nerazumijevanje i veliko ljudsko razočaranje prema donosiocima odluka u Berlinu.Najviše boli to što su "pokazali vrata" jednom dečku iz Rajnikendorfa, koji je bio oličenje klupske filozofije i koji se s punom posvećenošću predao ulozi glavnog trenera. Važno mi je da jasno stavim do znanja - moj odlazak iz Berlina bio je isključivo odluka akcionara i uprave. Tog četvrtka sam otišao na sastanak uvjeren da idem da potpišem već dogovoreni novi ugovor – a umjesto toga sam potpuno neočekivano otpušten. To me je pogodilo kao grom iz vedra neba. Naravno, direktori rade u uvjerenju da čine ono što je najbolje za klub – iako je to, za mene u ovom trenutku, veoma teško shvatiti. Duboko sam razočaran što data riječ ne vrijedi ništa. A to što se, pored svega, "pritisak javnosti" navodi kao razlog ove odluke, iako je problem u medije iznio sam klub – za mene je neshvatljivo", napisao je Zivert.

Jaron Zivert je otpušten samo nekoliko dana nakon što je klub napustio prvi čovjek sportskog sektora i nekadašnji rukometni superstar Štefan Krečmar. Vidjećemo kakve će poteze sada praviti klub iz Berlina koji će na kraju sezone ostati bez Dejana Milosavljeva koji je popisao ugovor sa Kjelceom.

Što se tiče Jarona Ziverta on je igrač za Fuhse kao junior, a onda je 2013. postao trener mlađih kategorija. Preuzeo je Esen 2017, a onda je sjeo na klupu "lisica" iz Berlina 2020. gdine sa samo 26 godina. Osvojio je prošle godine Bundesligu, igrao je finale Lige šampiona, a 2023. je uzeo trofej u Ligi Evrope.

