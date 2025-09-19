Barsa ovakvo poniženje nije doživjela od 1994. godine!

Benet Vigert i Magdeburg prave čuda, pa je tako sada njemački tim uspio da savlada Barselonu u Blaugrani.

Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Kakvu smo senzaciju gledali u Ligi šampiona! Magdeburg predvođen Benetom Vigertom uspio je da savlada Barselonu u gostima. Bilo je 22:21, tim iz Nemačke vodio je Omar Ingi Magnuson sa 6 golova, a ovo je zaista bilo pravo čudo.

Ovih 21 gol na koliko su Barsu sveli Sergej Ernandez i Matej Mandić je najmanji broj golova koji je Barselona dala na svom terenu još od polufinala Kupa pobednika kupova 1994. godine protiv Segeda. Tada je bilo 19:14.

Magdeburg je ovom pobjedom postao tek deseti tim koji je uspio da ostvari pobjedu nad Barselonom u Blaugrani. Prije su to uradili Celje, Seged, Kil, Sijudad Real, Rajn Nekar Leven, Zagreb, Kjelce, Vesprem i Monplejje.

Prvog dana takmičenja Kolštad je savladao Dinamo Bukurešt 31:28 uz 6 golova Sigvaldija Gudjonsona i 5 Simona Jepsona. Kod Dinama Negru je imao 5, a Branko Vujović i Jonita 4.

Pik Seged je uz čak 12 golova Marija Šoštarića savladao Gog u gostima 36:31, a Lazar Kukić je ostao bez učinka. Visla je savladala Zagreb 30:27 na svom terenu uz 6 golova Mitje Janca, po 5 Lovra Mihića i Melvina Ričardsona, dok je Ihar Bijaluski dao 7 golova za "plinare". Aleksa Tufegdžić je dao 2 gola.

Fihse je predvođen Gidselom sa 8 i Frajhoferom sa 7 golova pobedio Oborg 31:28, a Mijajlo Marsenić je doprinio sa dva gola uz 10 odbrana Dejana Milosavljeva. Vesprem je dobio Nant 30:25 sa 7 golova Uga Deske i čak 4 gola Dragana Pešmalbeka.

Sporting je dobio Kjelce 41:37 u spektakularnom meču sa čak po 9 golova Kika Košte i Salvadora Slvadora, dok je Šimon Šićko dao 8 za Kjelce uz 6 pogodaka Karaleka. Pari Sen Žermen je bio bolji od Eurofarm Pelistera 33:27, a Prandi je bombardovao sa 11 golova. Bogdan Radivojević je dao jedan gol.

