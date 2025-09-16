"Teško je reći ne Srbiji": Poslije Andree Lekić i Dragane Cvijić, novi selektor vratio još dva imena na spisak

Pred mečeve sa Poljskom selektor Hose Ignasio Prades vratio je u tim i Katarinu Krpež Šlezak, a tu je i Jovana Skrobić.

Izvor: Pau Barrena / AFP / Profimedia

Ženska reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi i počela pripreme za septembarsku EHF nedjelju. Pod vođstvom novog selektora Hose Ignasia Pradesa rukometašice su počele novi ciklus priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Srpske reprezentativke startovale su sa radom, a u Pazovi će boraviti do petka, za kad je planiran put u Poljsku, gdje će u subotu odmjeriti snage sa domaćom selekcijom. Novi selektor srpskih dama iznio je i prve utiske po dolasku u Staru Pazovu.

"Moram reći da sam veoma srećan što sam dio reprezentacije Srbije i nadam se da je zadovoljstvo obostrano. Ovo je veliki korak za mene, poznajem dobro ekipu i igračice i moram reći da je sve to pravi izazov. Nadam se da će sve biti kako treba i da ćemo zajedno postići željene rezultate. Radićemo na upoznavanju, moram da provjerim što veći broj igračica kako bih odabrao one najbolje za tim. Očekuje nas odličan meč, jer je protivnik po mjeri. Riječ je o veoma dobroj reprezentaciji i mislim da će nam ovaj meč doći u pravom trenutku kako bismo probali sve raspoložive igračice."

Šta kažu rukometašice?

Lijevi bek državnog tima Jovana Jovović pokazuje sjajnu formu i u dresu Debrecina bilježi odlične partije. Ona bi trebalo da bude jedan od lidera na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

"Imamo novog selektora, kao i nekoliko igračica, ali tu su dani upoznavanja i dobrog rada. Moramo da se upoznamo sa selektorom, da vidimo kakav sistem rada želi, ali i šta od nas očekuje. Imamo za početak sedam dana za pripreme i dvije prijateljske utakmice u Poljskoj. Biće nam to dobre provjere da vidimo gdje smo, šta od koga može da se očekuje, ali i da selektor vidi na koga može da računa. Imaćemo vremena do kvalifikacija da se malo uigramo i naviknemo, ali ono najvažnije nas očekuje krajem novembra kad je na programu planetarni šampionat. Sve ovo su nam dobre pripreme za prvenstvo gdje je prvi cilj da prođemo grupu i mogu reći da svi sa velikim nestrpljenjem čekamo prvenstvo svijeta."

Desno krilo i jedna od najboljih srpskih igračica Katarna Krpež-Šlezak ponovo je u najvoljenijem dresu pred Svjetsko prvenstvo. Srbija će ga igrati u novembru u grupi sa Njemačkom, Urugvajem i Islandom u Štutgartu.

"Drago mi je da sam ovdje, teško je reći 'ne' kad reprezentacja zove. Lijepo je vidjeti sve ove djevojke ponovo, ovako nasmijane i srećne, mislim da će ovo biti još jedno lijepo i pozitivno okupljanje. Radujem se što ću ponovo biti dio tima na Svjetskom prvenstvu, ali i u kvalifikacijama. Imamo novog trenera, biće potrebno malo vremena, lično volim španski sistem i vjerujem da ćemo se dobro spremiti za prvenstvo."

Jovana Skrobić je takođe opet u reprezentaciji Srbije. Sjajni lijevi bek je pauzirala određeno vrijeme, najprije zbog porođaja, a potom i povreda. Međutim, dolazak u Crvenu zvezdu je prijao odličnom šuteru, jer od starta sezone bilježi sjajne rezultate i potvrđuje klasu.

"Srećna sam i zadovoljna što sam ponovo ovdje i što ću obući dres reprezentacije. Nije me bilo neko vrijeme, ali sad sam spremna i zdrava, jedva sam čekala da se priključim ekipi i da zajedno napravimo neke dobre stvari. Najvažnije je da damo sve od sebe, da se trudimo i u svakom trenutku budemo maksimalno fokusirane na ovo što radimo. Moramo da pokažemo zajedništvo, budemo tim i dišemo kao jedna, tada će i rezultat doći."