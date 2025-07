Rukometašice Srbije osvojile grupu na Evropskom prvenstvu

Rukometašice Srbije uzrasta do 19 godina odigrale su fantastičnu grupnu fazu na Evropskom prvenstvu i sada idu u drugi dio takmičenja sa maksimalnim brojem bodova.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pomela konkurenciju u grupi C i prošla je dalje u drugu grupnu fazu sa sve tri pobjede! Srpske djevojke su imale najslabiji meč na Evropskom prvenstvu juniorki u Podgorici protiv Finske, ali su izabranice Zorana Barbulovića trijumfovale 26:24 (14:15).

Loše je ušao u meč srpski tim i gubile su juniorke Srbije dobar dio prvog poluvremena od ekipe koja je u prva dva kola doživjela poraze od 26 i 9 golova razlike. Ipak, kada se malo uozbiljila igra nije bilo problema.

Nakon što je došlo do izjednačenja i preokreta u posljednjem minutu prvog poluvremena srpski tim je došao do pet golova prednosti na startu drugog dijela (19:14). Do kraja se ta prednost održavala, mada je u jednom momentu Finska prišla na "minus jedan" (24:23).

Jana Tanović i Ivona Grujičić su imale po sedam odbrana u srpskom timu, najefikasnija je bila Mia Nedeljković sa pet golova, a po četiri su dale Zorica Ranković i Sara Radović. U strijelce su se upisale i Milica Momčilović, Sabina Šarifi, Leana Milosavljević, Tijana Janković, Mia Đekić, Lena Janković, Milica Otašević i Milica Đukić.

Šta sada čeka Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Bodovi iz ove grupe se prenose, a srpski tim će u drugoj grupnoj fazi igrati protiv ekipa iz grupe D. Tu su Farska Ostrva već ispala, a dalje će ići dva tima iz trougla Španije, Njemačke i Rumunije. U prva dva kola Srbija je prvo dobila Švajcarsku 27:22 (12:9), a zatim i Švedsku 34:29 (17:16).

(MONDO)

BONUS VIDEO: