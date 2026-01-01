Samo Jusuf Nurkić ovo radi u NBA i svi pričaju o tome: "Osjećam se drugačije, volim to"

Košarkaš iz Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić ima poseban stil oblačenja koji sve više privlači pažnju

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Košarkaš Jute Jusuf Nurkić, ako je suditi po posljednjim mečevima, igra jednu od najboljih sezona u NBA ligi. Međutim, to nije jedino zbog čega je privukao pažnju, jer bosanskohercegovački reprezentativac ima drugačiji stil oblačenja, pa je to još jedna stavka zbog koje se često priča o njemu.

Nurkić nosi odijela koja su sve samo nisu obična, ona su vrlo često inspirisana ili makar asociraju na junake iz stripova i filmova. Posebnu pažnju privukao je u Bruklinu kad je na utakmicu stigao u sivo-crvenom odijelu. Činjenica je da košarkaši dolaze u raznim odjevnim kombinacijama, ali one su pretežno ležerne, dok je Nurkić uglavnom u odijelima.

Jusuf Nurkić o oblačenju Izvor: YouTube/@utahjazz

Takvi modni izbori, istini za volju, rijetko se viđaju. Zbog toga je Nurkić bio upitan da prokomentariše stil koji je na društvenim mrežama brzo postao viralan. Nurkić je bio kratak, ali iskren: "Ovo volim, osjećam se drugačije", rekao je bosanskohercegovački reprezentativac.

Tvrdi da lako bira kako se doći na posao: "To je nekako lako, imam osjećaj da ne moram previše da razmišljam oko toga, samo ih imam spremne i razmišljam o tome šta želim da uradim", rekao je Nurkić i dodao:

"Samo pokušavam da se malo vratim u prošlost. Pokušavam posebno u Njujorku da se vratim u prošlost, ali ništa ludo".

Stil Jusufa Nurkića privukao je pažnju, pa je "SLC Dunk" posebno ocijenio oblačenje centra Jute: "Kombinacija boja i neravnomjerno dvostruko kopčanje nisu prošli naš modni test. Gospodine Nurkiću, nedovoljno. Očekujemo više", našalili su se.