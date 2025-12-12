logo
Jedini srpski trener u Bundesligi podnio ostavku: Momir Ilić nije zaustavio sunovrat velikana

Jedini srpski trener u Bundesligi podnio ostavku: Momir Ilić nije zaustavio sunovrat velikana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Momir Ilić je podnio ostavku na mesto trenera Veclara nakon što nije uspio da podigne formu nekadašnjeg šampiona Bundeslige.

momir ilic dao ostavku u bundesligi Izvor: Arena sport 3 Premium

Nekadašnji kapiten selekcije Srbije Momir Ilić preuzeo je Veclar u maju, ali nije dočekao kraj godine na klupi njemačkog velikana. Zajedno sa pomoćnim trenerom Vladanom Jordovićem podnio je ostavku nakon serije od 11 poraza.

Nakon što je Veclar otpustio Franka Karstensa nakon osam poraza u devet kola, a Ilić je uspio da sačuva ekipu u eliti na kraju prošle sezone. Ipak ove godine poslije 16 kola imaju 5 bodova i zakcuani su za dno zajedno sa Lajpcigom, a Minden koji je iznad crte im bježi velika četiri boda.

Momir Ilić je u četvrtak podnio ostavku na mjesto trenera njemačkog bundesligaša HSG Wetzlar. Njegov pomoćnik Vladan Jordović takođe je odlučio da se povuče i otvori prostor za novi početak. Serija od 11 poraza u Bundesligi, učinila je svoje:

"Za nas kao klub ovaj korak je bolan. Momir i Vladan su uložili sve da zajedno sa ekipom naprave preokret. Činjenica da to nije pošlo za rukom pogađa sve nas. Momiru i Vladanu odajem veliko poštovanje za njihov dosljedan i odgovoran potez. To nije nešto što se podrazumijeva. Za nas je sada važno da pronađemo dobro rješenje za nasljednika", rekao je Jasmin Čamdžić, sportski direktor Veclara.

Šta je rekao Momir Ilić?

"U proteklim mjesecima smo mnogo uložili i dali svoj maksimum. Rezultati u posljednje vrijeme jednako su razočaravajući za nas kao i za svakog navijača, svakog sponzora i svakoga ko ovaj klub nosi u srcu. Klub i ljudi ovdje u Veclaru brzo su mi prirasli za srce. Zbog toga mi je veoma žao zbog ovakvog razvoja situacije. Istovremeno, u ovoj teškoj situaciji preuzimam odgovornost. Ekipi je potreban novi impuls", poručio je Momir Ilić.

Veclar - posrnuli velikan



Standings provided by Sofascore

Klub osnovan pre 121 godine je od 1992. godine krenuo u modernu eru fuzijom dva lokalna kluba. Uspeli su da igraju dva finala kupa nemačke i da igraju finale Kupa pobednika kupova 1998. godine.

Momir Ilić - igračka legenda

Nakon sjajne igračke karijere koju je počeo u Šamotu, Kolubari i Fidelinki on je igrao za Velenje, Gumersbah, Kil i Vesprem. Prvi trenerski posao mu je bio u Vespremu, a iako je pominjan nekoliko puta kao selektor Srbije poslije odlaska iz Mađarske preuzeo je Veclar.

(MONDO)

