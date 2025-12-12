Važan potpis u Platonovoj: Amer Hiroš produžio ugovor s Borcem (VIDEO)

Sarajlija ostaje u redovima "crveno-plavih" do 2027. godine.

Izvor: Promo/FK Borac

Amer Hiroš ostaje u redovima Borca bar do 2027. godine, saopštio je banjalučki klub zanimljivim videom.

Ove sezone 29-godišnji ofanzivac iz Sarajeva jedan je od važnijih igrača u timu Vinka Marinovića. U prvenstvu je upisao 17 nastupa, na kojima je postigao dva gola i isto toliko puta asistirao saigračima. Takođe, nastupio je i u jednom meču Kupa BiH, te kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv Santa Kolome.

Hiroš je u Borac stigao početkom 2025. godine nakon okončane saradnje sa sarajevskim Željezničarom.