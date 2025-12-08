Bivši kapiten juniora banjalučkog Borca postao šampion Amerike (FOTO, VIDEO)

Mladi fudbaler iz Banjaluke, Filip Sarić (20), koji je igrao za kadete i juniore Borca i bio kapiten, osvojio je šampionski prsten u NCCAA ligi Sjedinjenih Američkih Država.

Banjalučanin Filip Sarić je proteklog vikenda postao šampion Amerike, osvojivši titulu u NCCAA ligi.

Mladi Banjalučanin je odigrao svih 90 minuta finalnog dvoboja za ekipu Univerziteta Kembelsvil iz Kentakija protiv favorizovanog Grejs Koledža, a njegovi "Tigrovi" su slavili pogocima Olija Jagrupa i Marka Horna - 2:0 (1:0).

Nekadašnji kadet i junior Borca, koji je u seniorskoj karijeri nastupao za Laktaše i Borac iz Kozarske Dubice, otisnuo se prije šest mjeseci preko okeana na studije i to prvenstveno zahvaljujući fudbalskom talentu, a šampionski prsten je dokaz da je donio ispravnu odluku.

"Odlučio sam se na Ameriku jer omogućava sportistima da se aktivno bave sportom i istovremeno studiraju. Sport je jako cijenjen, a sportistima je većinski plaćeno školovanje zbog uspjeha koje ostvaruju. Tako sam i ja dobio stipendiju", rekao je Sarić na početku razgovora za naš portal.

Prema njegovim riječima, završio je jesenji dio sezone, pa sad će biti slobodan do februara 2026. godine.

"Osvajanjem titule završio je glavni dio sezone. Sada nam slijedi odmor do februara, a plan je da nastavimo trenirati i da održavamo formu za proljeće".

Sarić ima dosad izuzetno pozitivna iskustva o Americi.

"Američki sistem sporta i školovanja je izuzetno dobro organizovan. Disciplina i karakter su glavne vrijednosti. Društvo prihvata svakoga - ljudi su ljubazni i otvoreni. Sve skupa je jedno lijepo i drugačije iskustvo u životu".

Mišljenja je da fudbal u u američkom koledž sistemu ne zaostaje mnogo za Evropom, ako izuzmemo one najjače "lige petice".

"Nivo fudbala je solidan u poređenju sa Evropom. Činjenica da u Americi igra mnogo internacionalaca iz cijelog svijeta pokazuje da je sport na zavidnom nivou i da privlači ozbiljne igrače", istakao je Sarić.

Šta je NCCAA prvenstvo?

NCCAA (National Christian College Athletic Association) je nacionalno univerzitetsko sportsko takmičenje u SAD koje okuplja fakultete i koledže hrišćanske orijentacije. Sistem je sličan ostalim univerzitetskim ligama - ekipe se takmiče kroz regularni dio sezone, grupnu fazu i završni turnir. Iako je manja organizacija u poređenju s NCAA, NCCAA je izuzetno ozbiljna i privlači veliki broj internacionalnih sportista, posebno u fudbalu gdje konkurencija stalno raste.

Dosadašnja karijera Filipa Sarića

Vezni fudbaler Filip Sarić (2005.) bio je član Laktaša i Borca iz Kozarske Dubice u Prvoj ligi Republike Srpske, a za dubički klub je nastupio na osam utakmica prije odlaska u Ameriku.

Ranije je branio boje kadetske i juniorske selekcije banjalučkog Borca. Na 32 utakmice za kadetski tim crveno-plavih postigao je tri gola, dok je na 36 mečeva za stariju selekciju uknjižio deset pogodaka.

