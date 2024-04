Juniori Borca u Tuzli traže put za finale Kupa! "Da ostavimo posljednji atom snage na terenu za pobjedu!"

Borčevi omladinci gostuju na Tušnju.

Juniori Borca pokušaće u srijedu da se izbore za drugo finale omladinskog Kupa BiH u posljednje tri godine.

Prije dvije godine su nakon izvođenja jedanaesteraca poraženi u Zenici od Sarajeva, a na putu ka novom finalu, na terenu tuzlanskog Tušnja, stoji im Sloboda, prošlosezonski finalista i ekipa koja ih je prošle sezone porazila u Banjaluci u polufinalu (0:1).

"Ekipa je motivisana da pruži dobru partiju i da se plasira u finale. Naša velika želja je da ove sezone osvojimo Kup BiH i daćemo sve od sebe da to uradimo. Dobro poznajemo ekipu Slobode i znamo šta nas čeka. Neće biti lako, ali svjesni smo i svog kvaliteta. Moramo da budemo skoncentrisani od prve do posljednje minute i da na terenu ostavimo posljednji atom snage kako bismo stigli do pobjede", rekao je kapiten Borčevih omladinaca Filip Sarić.

Trener Zoran Dragišić pred okršaj sa crveno-crnima ima kadrovske probleme.

"Mi smo napravili određeni uspjeh plasmanom u polufinale, ali sada želimo da dođemo i do finala. Ekipa će dati sve od sebe na terenu. Otežavajuća okolnost je što se igra samo jedna utakmica i što idemo u goste Slobodi, a imamo i kadrovskih problema. Stefan Marčetić i Savo Šušić su već duže vrijeme u seniorskom pogonu, dok su nam van stroja Dragan Pejić, Nemanja Ćetojević, Benjamin Delkić i Đorđe Botić. Ipak, očekujem od svih igrača koji se nađu na terenu da pruže jednu dobru partiju i da daju sve od sebe za još jedan uspjeh", podvukao je Dragišić.

Drugi polufinalni par čine Sarajevo i Zvijezda 09, koji će se na terenu takođe naći u srijedu (16.30).

OMLADINSKI KUP BiH – polufinale

Srijeda (24. april):

Sarajevo – Zvijezda 09 (16.30)

Sloboda – Borac (17.00)

