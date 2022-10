UŽIVO BORAC - AŠDOD: Izraelci poveli iz penala! Banjalučanima trebaju tri gola za produžetke (FOTO/VIDEO)

Juniori Borca u revanšu Omladinske Lige šampiona dočekuju izraelski Ašdod.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Juniori Borca u večeras od 19 časova na stadionu Dr Milan Jelić u Modriči dočekaće izraelski Ašdod u revanš meču Omladinske lige šampiona.

Banjalučani imaju zadatak da nadoknade 0:2 iz prvog meča u Izraelu, ali su u taboru Borca uvjereni da uz maksimalnu agresivnost i zalaganje mogu do dobrog rezultata.

"Apsolutno smo svjesni kkoliko težak zadatak nas čeka. Prvu utakmicu u Izraelu smo izgubili i pored naše dobre igre i u ovom momentu bi bilo jako neozbiljno da obećavamo bilo šta osim borbe za svaku loptu od prve do posljednje minute", rekao je Dragišić u najavi utakmice.

On je istakao da dvije stvari mogu da dovedu njegovu ekipu u situaciju da izbaci Ašdod i prođe u naredni krug takmičenja.

"Prvi je maksimalna koncentracija na sve detalje od prve do posljednje minute, da budemo koncentrisani na svaku loptu, da tačno znamo šta radimo kad se branimo, a šta kad napadamo. I druga stvar je ono što nas je krasilo u rpvoj utakmici, a što moramo dići na još viši nivo, to je agresivnost. Ašdod je jako organizovana ekipa, koja u svakom trenutku zna šta radi, jako respektabilna ekipa. Moramo da budemo agresivni do bola da pokušamo da neutrališemo te njihove dobre strane, da pokušamo da uz malu dozu sreće da povedemo,a onda ako povedemo nadamo se uz podršku publike da možemo da ostvarimo plasman u naredni krug", rekao je on.

Borac je u Ašdodu odigrao prilično dobru, ali je primio dva gola nakon direktnih grešaka. Dragišić je rekao da njegova ekipa ne smije da srlja i da bi to bilo pogubno, te da ne treba očekivati striktnu markaciju pojedinih igrača Ašdoda koji su se istakli u prvom meču.

Njegov pomoćnik Ranko Stanarević dodao je da serija pobjeda u domaćem prvenstvu daje samopouzdanje ekipi.

"Daćemo maksimum, radimo dobro i imamo seriju pobjeda od tog prvog meča. Daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat, Ašdod je ozbiljna brza kvalitetna ekipa, ali siguran sam da će naši momci odgovoriti na zadatke koji će im biti postavljeni sutra", rekao je Stanarević.

Tekstualni prenos utakmice pratite na MONDU klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".