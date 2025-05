Stabilizacija vremena: Sunčano i toplije u drugom dijelu dana

U BiH danas se očekuje stabilizacija vremenskih prilika i u drugom dijelu dana biće sve više sunčanih perioda i malo toplije.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 15 stepeni na sjeverozapadu do 21 stepen Celzijusov na jugu.

Slaba kiša će padati samo ponegdje nakratko.

Jutro će biti hladnije, a u većini predjela očekuje se niska oblačnost ili magla. Na jugu sunčanije i tokom dana uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku oblačnost može usloviti prolaznu kišu ili pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren uglavnom sjevernih smerova.

Jutros je umjereno do pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima.

"Vozačima skrećemo pažnju i na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i višim predjelima a na dionicama u usjecima upozoravamo na učestale odrone. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima na putu", upozoravaju iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog izvođenja radova izmjenjen je režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

U toku su radovi na sanaciji raskrsnice u mjestu Dragočaj, na dionici magistralnog puta Ivanjska-Šargovac, zbog čega će se saobraćaj odvijati naizmjenično, jednom trakom. Iz AMS mole vozače za strpljenje, zbog mogućih gužvi.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica u rejonu kamenoloma Vučjak, te Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

Zbog opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Gacko-Tjentište /između tunela Čemerno i Surdup" i na dionici Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraća se otežano.

Radi izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica", u mjestu Kostajnica, grad Doboj do svaki dan od 10.00 do 16.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica, jednom-dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnom Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Radi deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, koje će se realizovati u periodu od 23. aprila do 28. novembra vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača – Novo Goražde, svaki radni dan u vremenskom periodu od 8.00 do 15.00 časova.

Na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Brodar - Višegrad jedan, zbog izvođenja radova na postavljanju rasvjete u tunelu "Pasjaci" i "Sokolača" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić", opština Pale, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, radnim danima i subotom, po potrebi od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji navedenog magistralnog puta.

Zbog izvođenja radova izmjenjen je režim saobraćaja na magistalnom putu Lončari-Brčko u mjestu Krepšić.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac i Crkvina - Modriča jedan radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, izvršiće se privremena obustava saobraćaja radnim danom, u vremenu od 7.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet ddo sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška – Nova Topola – Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja. Zabrana saobraćaja ne odnosi se na vozila RiTE "Ugljevik".

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske danas do 24.00 časa.

Zabrana se ne odnosi na prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" AD Gradiška.

Na regionalnom putu Priboj - granica Repulika Srpska/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer nakon destrukcija nastalih mehaničkim udarima predmetni nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na Mostu "Kralja Aleksandra" u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar - granica Republika Srpska/Srbija /Rudo/ zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH zbog redovnog servisa tunela "1. mart" za saobraćaj je zatvorena desna tunelska cijev /smjer Zenica-Sarajevo/, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog aktivnih klizišta izdvaja se auto-put A-1 dionicu Tarčin-Lepenica.

Radovi su aktuelni na dionicama auto-puta Visoko-Podlugovi i Zenica-Kakanj /tunel "1. mart"/, kao i na magistralnim putevima: Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje /Dračevice/ i Jablanica-Mostar /Donja Jablanica/, te regionalnim putevima Priboj-Teočak i Lukavac-Vijenac.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza i dalje je obustavljen saobraćaj.