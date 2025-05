"Dobro čuva Jokića, ne brinem o njemu": Cijela Amerika bruji o centru koga Nikola ponižava, samo ga trener brani

Čet Holmgren se nije proslavio čuvajući Nikolu Jokića, ali to izgleda ne brine njegovog trenera Majka Dagnoa.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia/Youtube/nbaonespn/printscreen

Nikola Jokić je u prvom meču upropastio Oklahomu, a svoj tim je dodatno zakopao Čet Holmgren. Drugi pik sa drafta je trebalo da bude uzdanica Tandera, ali osim što Jokiću nije mogao ništa takođe je promašio dva slobodna bacanja na samom kraku meča i uz to pustio Erona Gordona da sam šutne trojku. Ali to je ono što je Tander htio!

"Hoćemo da šutira kada je sam, to je zaista sjajno gledati. On je posljednji o kome ću se brinuti. Takav je takmičar da ću posljednje brinuti o njemu", rekao je trener Oklahome Mark Dagno poslije poraza Oklahome u prvom meču i 42 poena i 22 skoka Nikole Jokića.

"On je prevazišao povrede i morao je da se vraća na teren, on ima kombinaciju gladi i motivacije, ali uz to konstantno radi kako bi bio bolji. Ove godine se iz povrede vratio u najkraćem mogućem roku i nevjerovatno je kompetitivan", dodao je Dagno.

Šta je rekao Dagno o greškama na kraju?

Aron Gordon trojka za pobedu Denvera Izvor: YouTube/Chaz NBA

U prvom meču Holmgren je imao 12 poena uz 6 skokova, u drugom je upisao dabl-dabl sa 15 poena i 11 skokova, ali njegove greške na kraju prvog meča koštale su najbolji tim regularnog dijela takmičenja pobede u prvoj utakmici. Na 2,8 sekundi do kraja promašio je dva slobodna bacanja, a onda je Gordon pogodio trojku preko njega.

"Bilo bi lijepo da je pogodio bacanja, ali nismo zbog toga izgubili meč. Da nisu dali tu trojku, dobili bismo meč, da sam ja dao dva slobodna bacanja ranije koji bi bio rezultat... Mnogo je faktora u utakmici. Zato smo izgubili. Naravno da je bezveze što smo poraženi, ali to gradi karakter", rekao je Džejlen Vilijams poslije meča.

Što se tiče trenera Oklahome on je istakao da Čet Holmgren dobro čuva svog rivala Nikolu Jokića i da ima potpuno povjerenje u njega tokom ove serije.

"Zato imate tim. Zbog toga ćemo se suočiti sa svakim problemom kao tim. Ako je neko razočaran kako igra svi ga zagrle. Ne pričam samo o Četu, tim je i ranije to radio. Takođe je tim jako povezan kroz uspjeh ove sezone i radi sve jače i jače. Teško je to postići, ali to nam omogućava da nastavimo. Čet dobro čuva Jokića i čuvao ga je i ranije. Njegova visina je efikasno oružje i to je bitka visine i jačine", rekao je Dagno.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!