Štimac kažnjen zbog komentara u Širokom Brijegu, a Zrinjski zbog skandiranja Praljku

Sarajevu najveća kazna, a "olakšan" je i budžet Borca.

Timovi iz Premijer lige BiH saznali su kazne zbog ponašanja svojih navijača u prethodnim utakmicama.

Tako je Zrinjski dobio kaznu od 8500 KM od čega 6000 KM se odnosi na kaznu za skandiranje ratnom zločicu Slobodanu Praljku dok ostatak kazne otpada na upotrebu pirotehnike.

Iako navijači Sarajeva nisu prekršili pravilnik o rasizmu i diskriminaciji, ovaj klub moraće platiti veću kaznu nego Mostarci. Budžet bordo tima olakšan je za 9000 KM i to 7500 KM zbog korištenja pirotehnike na meču sa Širokim Brijegom, a dodatnih 1500 KM se odnosi na ubacivanje predmeta u ograđeni dio terena, prenosi Sport1.

Bez kazne nije prošao ni Borac te će morati platiti 4000 KM zbog pirotehnike na meču protiv Željezničara dok će Široki Brijeg platiti 5400 KM zbog ponašanja navijača na utakmici sa Borcem.

Velež je dobio kaznu od 2000 KM zbog pirotehnike tokom meča u Posušju, dok isti iznos mora platiti i Rudar zbog incidenata protiv Sarajeva.

Kaznu je dobio i trener HŠK Zrinjski Igor Štimac, a njega je Disciplinska komisija FS BiH „olakšala“ za 2000 KM jer je prekršio član 82 stav 1 tačka b) Disciplinskog pravilnika, koji se odnosi na vrijeđanje i klevetanje, a sve zbog istupa u medijima i na konferenciji za novinare nakon susreta na stadionu Pecara.

Podsjećamo, tokom dramatične završnice utakmice na Pecari, hrvatski stručnjak je potpuno izgubio živce. Nakon jednog duela uz aut-liniju ušao je u teren i žestoko nasrnuo na glavnog sudiju Luku Bilbiju, zbog čega je isključen. Ni to ga nije smirilo - napustio je teren, popeo se na tribinu među domaće navijače i nastavio s burnim reakcijama.

Štimac je potom za "Arenu Sport" izjavio da je "fudbal uništen u Širokom Brijegu", a na pres konferenciji ušao u verbalni sukob s novinarom prije napuštanja konferencije za medije.