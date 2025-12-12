Duel sa Rudarom uvod u derbi protiv Zrinjskog: Želimo da zadržimo prvo mjesto i prednost koju imamo!

"Ne smijemo prepustiti Rudaru da bude dominantan u posjedu jer bi to donijelo neke druge probleme", istakao je trener Borca Vinko Marinović pred duel sa Prijedorčanima.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri banjalučkog Borca u nedjelju od 15.15 časova dočekaće Rudar Prijedor u meču 19. kola Premijer liga BIH, posljednjeg u prvom dijelu sezone.

Ipak ovo neće biti posljednja utakmica za crveno-plave, jer će 21. decembra igrati odgođeni derbi protiv Zrinjskog.

"Ostala nam je ova utakmica i utakmica sa Zrinjskim do kraja ovog dijela sezone i najbitnije je da zadržimo maksimalan fokus i koncentraciju. Znamo koliko su nam važne ove utakmice. Protiv Rudara ćemo pokušati da taj fokus, koncentracija i pristup, koji smo imali tokom ove sezone bude kakav je bio. Rudar je ekipa čije sve utakmice su bile neizvjesne do samog kraja tako da vrlo dobro znamo da će biti zahtjevna utakmica. Isto tkao i mi znamo naš cilj i ovom utakmicom želimo da zadržimo prvo mjesto i prednost koju imamo pred utakmicu protiv Zrinjskog", istakao je trener Borca Vinko Marinović.

On i dalje ne može da računa na povrijeđene Nikolu Terzića, Davida Vukovića i Juriha Karolinu, a protiv Rudara neće biti ni suspendovanih Sebastijana Erere i Zorana Kvržića. Prijedročani su još više desetkovani pošto zbog žutih kartona neć biti šestorice prvotimaca, kao ni trenera Perice Ognjenovića, koji je isključen na utakmici protiv dobojske Sloge.

Rudar je ove sezone svojim igrama, ne toliko i rezultatima, pokazao da može da bude problem mnogim ekipama, a Ognjenović forsira napadački fudbal.

"Rudar ima jasnu strukturu igre, dominira posjedom, ali ono što želimo je da mi nametnemo svoj ritam, da imamo posjed i kontrolu igre. Nekad jeste teško igrati protiv bloka, teže nego kada protivnik igra otvoreno, ali ne smijemo prepustiti Rudaru da bude dominantan u posjedu jer bi to donijelo neke druge probleme. Tokom čitave sezone radili smo da budemo kvalitetni u svim fazama i potrudićemo se da to ostvarimo i na terenu", poručio je trener Borca.