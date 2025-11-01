logo
Čitaoci reporteri

Igor Štimac nakon hercegovačkog derbija: Kapa do poda igračima oba tima, ali fudbal je uništen!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Trener Zrinjskog Igor Štimac nije posebno analizirao hercegovački derbi protiv Širokog Brijega, ali je opet žestoko kritikovao sudije.

Igor Štimac izjava nakon hercegovačkog derbija Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

"Plemići" su poslije devet godina slavili na "Pecari" protiv Širokobriježana nakon preokreta i ponovo preuzeli vrh tabele Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Ključan trenutak hercegovačkog derbija dogodio se u 35. minutu kada je isključen fudbaler Širokog Brijega Kristijan Sesar nakon VAR intervencije.

Zrinjski je iskoristio brojčanu prednost i preokrenuo rezultat golovima Marija Ćužea u finišu prvog dijela, odnosno Tonija Majića u 76. minutu.

U izjavi za "Arenu Sport", strateg Mostaraca Igor Štimac, koji je zbog prigovora zaradio crveni karton u sudijskoj nadoknadi, pohvalio je igrače obje ekipe, ali oštro kritikovao suđenje koje je, prema njegovim riječima, "uništilo fudbal" večeras na "Pecari".

"Reću ću samo ovo - igračima jedne i druge ekipe kapa do poda. Na žalost, s treće strane je malo uništen fudbal. Kao treneru ne bi mi bilo krivo da je ostao Široki sa 11 igrača cijelu utakmicu. Dok su bili kompletni, bili su bolji od nas, nisu zaslužili da izgube. Mi smo se trgnuli tek kad smo ostali s igračem više. Ali druga stvar me naljutila - što nam je fudbal uništen danas ovdje", rekao je Štimac.

(MONDO)

Tagovi

Igor Štimac HŠK Zrinjski NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

