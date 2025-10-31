Francuz pogodio za pobjedu Radnika nad prijedorskim Rudarom

Utakmicom u Bijeljini u petak uveče je počelo 13. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

U prvoj utakmici 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Radnik je savladao prijedorski Rudar u Bijeljini i stigao do četvrtog trijumfa ove sezone.

RADNIK - RUDAR PRIJEDOR 2:1 (1:1)

Prvi je zaprijetio semberski tim već u trećem minutu kada je Đorđe Pantelić bio u mat poziciji, ali se spetljao i gosti su otklonili opasnost.

Prijedorčani su četiri minuta kasnije preko Viktora Grbića probali dalekometnim udarcem, međutim nije bilo opasnosti po gol Nikole Lakića.

U 12. minutu gosti iz Prijedora su upropastili odličan kontranapad iz kojeg je mogla da se kreira stopostotna šansa, da bi četiri minuta kasnije, Fernan Fereiroa katastrofalno šutirao sa ivice šesnaesterca iako je bio neometan.

Kazna za ove promašaje uslijedila je u 22. minutu kada je poslije sjajne akcije Bijeljinaca i duplog pasa sa Danilom Teodorovićem, Đorđe Pantelić je savladao Mišu Dubljanića - 1:0.

Bio je to njegov treći ovosezonski pogodak.

Gosti iz Prijedora su potom preuzeli blagu inicijativu u namjeri da stignu do izjednačenja, a u 34. minutu dogodila se i sporna situacija u kaznenom prostoru bijeljinske ekipe.

Horhe Bolivar je centrirao u šesnaesterac, Bartul Markovina je oborio Gruzina Demetra Gvasaliju, a sudija Nihad Ljajić je pokazao da se igra nastavi.

Ipak, nakon intervencije iz VAR kombija, sarajevski arbitar je pogledao snimak i pokazao na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Španac Andres Mohedano i pogodio sa "kreča" - 1:1.

Prije samog odlaska na odmor, Radnik je propustio stopostotnu šansu za novo vođstvo - sa nekoliko metara je pored stative glavom šutirao Teodorović.

Do 15-ak minuta prije kraja nismo mnogo vidjeli na Gradskom stadionu u Bijeljini, a najbolja šansa u drugom poluvremenu viđena je u 77. minutu kada je Horhe Bolivar imao odličnu šansu za potpuni prekret prijedorske ekipe, ali njegov udarac odbranio je golman Radnika.

Šest minuta prije kraja utakmice, francuski internacionalac Sami Faraž je poslije greške Prijedorčana istrčao po lijevoj strani i plasirao loptu ispod golmana Dubljanića - 2:1.

Tom prilikom se Francuz, koji ima alžirski pasoš, povrijedio i činilo se da će morati da napusti teren. S obzirom da je trener Bijeljinaca Duško Vranešević izvršio do tada svih pet izmjena, odlučio je Faraž da stisne zube i ne ostavi tim na cjedilu.

Radnik je do kraja sačuvao prednost i uknjižio vrijedna tri boda, dok su Prijedorčani zabilježili sedmi poraz.

RADNIK: Lakić, Markovina, Krajšnik, Črnko, Pantelić, Dimitrić, Čubrilo, Ćosić, Teodorović, Gogić i Gorzi. Trener: Duško Vranešević

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Mohedano, Fereiroa, Ramić, Bolivar, Puentes, Gutijerez, Paskval, Ronkal, Gvasalija, Grbić. Trener: Perica Ognjenović







