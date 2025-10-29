Tek trećina prvenstva, a Juričić na dvocifrenom broju golova: Dobija li Borac nakon 19 godina najboljeg strijelca lige?

Mnogi su, zbog teške povrede koljena i postoperativnog perioda, bili skeptični kada je Juričić stigao u Borac, ali napadač rođen 1996. godine sve ih je razuvjerio...

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca nalaze se nakon 11 odigranih utakmica na prvom mjestu Premijer lige BiH.

U dosadašnjem toku takmičenja, crveno-plavi su skupili 25 bodova, jedan više od Zrinjskog, od kojeg su u ponedjeljak poraženi u prvom od dva derbija u ovoj polusezoni rezultatom 2:1.

Strijelac jedinog gola za banjalučki tim u ovom susretu bio je Luka Juričić, koji u tekućoj sezoni briljira u dresu Velikana iz Platonove. U dosadašnjih 11 utakmica postigao je čak 10 golova, pa se javnost u BiH sa pravom pita - da li je konačno došlo vrijeme da Borac dobije najboljeg strijelca sezone?

Izvor: Promo/FK Borac

Mnogi su bili skeptični kada je na promociji novog tima Borca i premijeri dokumentarnog filma "1740 minuta" saopšteno da je bivši napadač Željezničara rođen 1996. godine dogovorio saradnju sa klubom iz Banjaluke.

Zbog operacije koljena i dugog postoperativnog perioda, u prošloj takmičarskoj godini u dresovima Pjunika i Kluža nije odigrao nijedan takmičarski meč, pa je dovođenje Juričića za mnoge bilo ravno "mačku u vreći".

Međutim, sve ih je razuvjerio. Na trećini prvenstva je došao do dvocifrenog broja pogodaka i ubjedljivo je na vrhu liste strijelaca.

Drugoplasirani je David Vuković, još jedan prvotimac Borca, koji je do sada šest puta zatresao protivničke mreže, dok kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija ima duplo manje golova od Juričića, koji je na dobrom putu da postane najbolji strijelac lige.

Ta individualna titula u Banjaluku nije stigla od sezone 2006-07! Dragan Benić je tada sa 19 golova podijelio prvo mjesto sa golgeterom Modriče Stevom Nikolićem. Nikad prije, a ni poslije toga, trostruki osvajač Premijer lige BiH nije imao "Zlatnu kopačku" šampionata.

Prvu narednu priliku da nastavi sjajan golgeterski niz Juričić će imati u nedjelju, drugog novembarskog dana, kada će Borac od 20.00 časova dočekati Slogu Meridian u okviru 13. kola.

Izvor: PATRIC SODERSTROM / AFP / Profimedia

JURIČIĆEVA NAJBOLJA SEZONA U KARIJERI

Luka Juričić će dugo pamtiti takmičarsku godinu 2022-2023, koja mu je bila najbolja u karijeri. U dresu Pjunika postigao je čak 17 golova na 28 utakmica u elitnom rangu jermenskog fudbala.

NAJBOLJI STRIJELCI PREMIJER LIGE BiH PO SEZONAMA

2002-2003 Emir Obuća (Sarajevo, 24)

2003-2004 Alen Škoro (Sarajevo, 20)

2004-2005 Zoran Rajović (Zrinjski, 17)

2005-2006 Petar Jelić (Modriča, 19)

2006-2007 Stevo Nikolić (Modriča, 19), Dragan Benić (Borac, 19)

2007-2008 Darko Spalević (Slavija, 18)

2008-2009 Darko Spalević (Slavija, 17)

2009-2010 Feđa Dudić (Travnik, 16)

2010-2011 Ivan Lendrić (Zrinjski, 16)

2011-2012 Eldin Adilović (Željezničar, 19)

2012-2013 Emir Hadžić (Sarajevo, 20)

2013-2014 Vagner (Široki Brijeg, 18)

2014-2015 Riad Bajić (Željezničar, 15)

2015-2016 Leon Benko (Sarajevo, 17)

2016-2017 Ivan Lendrić (Željezničar, 19)

2017-2018 Miloš Filipović (Zrinjski, 16)

2018-2019 Sulejman Krpić (Željezničar, 16)

2019-2020 Mersudin Ahmetović (Sarajevo, 13)

2020-2021 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 17)

2021-2022 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 33)

2022-2023 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 24)

2023-2024 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 24)

2024-2025 Mihael Mlinarić (Velež, 19)

2025-2026 ???

