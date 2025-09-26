Luka Juričić pred gostovanje Borca u Posušju: Ako smo mi na nivou, nijedna ekipa u BiH nas ne može ugroziti

Najbolji strijelac i trener Borca najavili predstojeći meč protiv Posušja (nedjelja, 17.30).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Borac će u devetom kolu Premijer lige BiH imati jedno od lakših gostovanja, bar na papiru. Tim Vinka Marinovića ide na noge posljednjeplasiranom Posušju, koje je u dosadašnjih osam kola ostvarilo samo jedan trijumf, uz tek tri postignuta gola.

Na stadionu "Mokri Dolac" Borac će nastojati da produži sjajnu seriju, koja im je omogućila da se vrha tabele gledaju na ostale protivnike.

Ipak, rezultati Posušja možda ne govore dovoljno, ekipa Marka Maksimovića igrao je znatno bolje nego što to tabela pokazuje, pa trener "crveno-plavih" uoči nedjeljnog duela poziva oprez.

"Ako pogledamo trenutno stanje i broj osvojenih bodova, možemo sasvim sigurno reći da to nije realna slika i da je Posušje zaslužilo da ima koji bod više. Svemu tome kumovala je činjenica da je Posušje promijenilo mnogo igrača, tako da će se oni sasvim sigurno u nastavku podizati", istakao je trener Borca, a potom se osvrnio na svoj tim.

"Što se nas tiče, mi smo odradili dobru sedmicu, momci su kvalitetno radili i mislim da se nalazimo u dobroj formi. Nadam se da ćemo i u utakmici protiv Posušja potvrdili formu iz prethodnih mečeva. Čeka nas težak duel, moramo uložiti maksimum napora i angažmana kako bismo ostvarili pozitivan rezultat", rekao je Marinović, naglasivši da je Terzić i dalje van stroja, dok bi Karolina uskoro trebalo da se pridruži ekipi.

Izvor: Facebook/FK Borac

Luka Juričić trenutno je prvi strijelac ne samo Borca, nego i kompletne Premijer lige BIH. Sedam puta se ubojiti golgeter upisao u strijelce, što znači da je sam postigao dvostruko golova više nego cijeli tim Posušja.

"Očekivanja pred gostovanje u Posušju su ista kao i kod svake prvenstvene utakmice - idemo po tri boda. Posušje je na začelju, no to nije realna slika. Imaju mnogo kvalitetnih pojedinaca, ali ne želimo toliko da se obaziremo na protivnika. Fokus je na nama, mi ako smo pravi i na nivou svih 90 minuta, nijedna ekipa u ligi nas ne može ugroziti", samouvjeren je Juričić.

Još jednom se osvrnuo na sjajnu atmosferu koja vlada u svlačionici Borca.

"Atmosfera je sjajna od prvog dana, odlično sam prihvaćen od strane svih igrača kao da sam tu već dugi niz godina. Svake sedmice je sve bolja", rekao je napadač Borca.

Duel na stadionu "Mokri Dolac" na programu je u nedjelju od 17.30.