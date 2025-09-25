Fudbaler Borca otišao u Srbiju: Defanzivac potpisao za Javor

Mladi štoper se otisnuo u Superligu Srbije.

Izvor: Fudbalski savez BiH

Doskorašnji fudbaler Borca Savo Šušić ima novi klub. On će u nastavku sezone nositi dres FK Javor, koji se takmiči u Superligi Srbije.

Borac ga je ovog ljeta posudio ekipi Rudara iz Prijedora, ali je Šušić nakon samo dva mjeseca napustio Prijedor i potpisao za novi klub.

Fudbaler rođen 2005. godine za Banjalučane je u Premijer ligi BiH odigrao 27 utakmica i upisao jednu asistenciju. Prošao je sve omladinske selekcije BiH, a trenutno je član U21 reprezentacije BiH za koju je odigrao osam utakmica.

Bio je prijavljen na dvojnu registraciju, pa je tako prošle sezone odigrao i 10 utakmica za BSK u Prvoj ligi RS. Može se pohvaliti da je u karijeri osvojio Premijer ligu BiH sa ekipom Borca (2023/24), kao i Omladinsku premijer ligu (2021/22).

Što se tiče njegovog novog tima, oni su trenutni na 13. poziciji tabele sa sedam bodova iz osam odigranih utakmica.