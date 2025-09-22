NEKA SE VRTI RUKA! Sjajna forma Luke Juričića u dresu Borca: "Prekopirao" legendu Italije, a voli i srpskog golgetera

U aktuelnoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine, velike zasluge za odlične partije Borca i lidersku poziciju na tabeli snosi i centarfor Luka Juričić, strijelac sedam golova iz isto toliko odigranih utakmica.

Gol po meču, učinak je Luke Juričića u novoj sezoni i prvi je strijelac Premijer lige BiH!

Juričićev doprinos nije samo u statistici - njegova snaga, visina od 1.90 metara i instinkt za gol čine ga idealnim "čovjekom" u napadu tima Vinka Marinovića, koji je dosad odigrao perfektno ukoliko izuzmemo posljednjih 15-ak minuta na "Grbavici", gdje je Željezničar nadoknadio dva gola minusa i slavio rezultatom 3:2.

Povezao je Borac tri ubjedljive pobjede rezultatom 5:1, a u posljednjem duelu protiv bijeljinskog Radnika Juričić je takođe pogodio mrežu protivnika.

Svima na Gradskom stadionu u Banjaluci još od prvog kola i meča protiv prijedorskog Rudara (6:0) zapala je za oko njegova proslava golova u stilu Aleksandra Mitrovića.

Ipak, za MONDO je otkrio da je takva proslava stigla od za njegov pojam najboljeg napadača svih vremena - Italijana Luke Tonija, koji je baš poput njega krenuo od nule i tek u poznim godinama stekao priznanje kakvo nesumnjivo zaslužuje.

"Proslavu golova sam 'prekopirao' od svog imenjaka Luke Tonija koji je za mene jedan od najboljih napadača svih vremena. Uživao sam da ga gledam i oduvijek mi se sviđa taj tip napadača",rekao je Juričić za naš portal o Toniju, koji je karijeru počeo u nižim ligama.

Igrao je za Modenu, Empoli i Vićencu, prije nego što je 2003. "eksplodirao" u Palermu i sa 30 golova postao najbolji strijelac Serije A. Potom je prešao u Fiorentinu i odbranio titulu "kralja strijelaca" (31 gol), prije transfera u Bajern Minhen s kojim je osvojio Bundesligu, DFB Pokal i Ligu šampiona 2013. godine, uz dva individualna trofeja za najboljeg golgetera. Vratio se u Italiju - u Juventus, Đenovu, Romu i Veronu, gdje je okončao karijeru sa 322 gola u 700+ utakmica.

Borčev špic je dodao i da mu se sviđaju napadači poput srpskog rekordera u dresu "orlova" Aleksandra Mitrovića, koji takođe poslije svakog pogotka "vrti rukom oko glave", što na neki način, simbolizuje "ludilo", u pozitivnom fudbalskom smislu.

"Eto, desilo se da svoje golove na isti način proslavlja i Aleksandar Mitrović kojeg, takođe, veoma poštujem kao fudbalera. Volim te špiceve starog kova koji su robusni i koji dominaraju u kaznenom prostoru. Ipak, kod mene je sve krenulo zbog Tonija i vidim da je ljudima zapalo za oko i da je mnogima simpatično".

Juričić je na kraju istakao da je najbitnije od svega što Borac skuplja bodove i grabi ka svojim ciljevima, a to je "dupla kruna".

"Što se mene tiče, najvažnije je da ekipa niže pobjede, a ja ću dati sve od sebe da se 'ruka vrti' što je češće moguće", zaključio je centarfor banjalučkog kluba.

