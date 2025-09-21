logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladen Jurkas i Sebastijan Erera nakon nove "petarde": Borac ide prema svojim ciljevima 1

Mladen Jurkas i Sebastijan Erera nakon nove "petarde": Borac ide prema svojim ciljevima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Fudbaleri Borca su treći put uzastopno na Gradskom stadionu u Banjaluci slavili rezultatom 5:1 i vratili se na lidersku poziciju na tabeli.

Mladen Jurkas i Sebastijan Erera izjave nakon Borac Radnik Izvor: Facebook/FK Borac

Crveno-plavi su u okviru osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine deklasirali Radnik i s poet golova u mreži ih ispratili za Bijeljinu.

Sebastijan Erera, bio je asistent kod drugog pogotka koji je postigao Luka Juričić, a u izjavi nakon meča govorio je na solidnom srpskom jeziku.

"Svaka utakmica je borba da postignemo cilj, a to je titula. Borićemo se i nadam da ćemo završiti kako smo planirali", rekao je Kolumbijac.

Golman Banjalučana Mladen Jurkas primio je jedini pogodak iz drugog dosuđenog penala za Radnika, a prvi jedanaesterac je odlično odbranio.

"Odigrali smo jako dobru utakmicu, ovdje na našem stadionu igramo jako dobro. Tako ćemo i da nastavimo i idemo prema našem cilju, a to je 'dupla kruna'", istakao je mladi čuvar mreže Borca.

Borac u narednom kolu gostuju u Posušju, a taj meč na rasporedu je 27. septembra.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bl

Šta je sa Carolinom, neće te valjda otjerati?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC