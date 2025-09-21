Mladen Jurkas i Sebastijan Erera nakon nove "petarde": Borac ide prema svojim ciljevima

Fudbaleri Borca su treći put uzastopno na Gradskom stadionu u Banjaluci slavili rezultatom 5:1 i vratili se na lidersku poziciju na tabeli.

Izvor: Facebook/FK Borac

Crveno-plavi su u okviru osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine deklasirali Radnik i s poet golova u mreži ih ispratili za Bijeljinu.

Sebastijan Erera, bio je asistent kod drugog pogotka koji je postigao Luka Juričić, a u izjavi nakon meča govorio je na solidnom srpskom jeziku.

"Svaka utakmica je borba da postignemo cilj, a to je titula. Borićemo se i nadam da ćemo završiti kako smo planirali", rekao je Kolumbijac.

Golman Banjalučana Mladen Jurkas primio je jedini pogodak iz drugog dosuđenog penala za Radnika, a prvi jedanaesterac je odlično odbranio.

"Odigrali smo jako dobru utakmicu, ovdje na našem stadionu igramo jako dobro. Tako ćemo i da nastavimo i idemo prema našem cilju, a to je 'dupla kruna'", istakao je mladi čuvar mreže Borca.

Borac u narednom kolu gostuju u Posušju, a taj meč na rasporedu je 27. septembra.

