Borac "petardom" proslavio jubilej: Crveno-plavi prešli 1.000 bodova u PL BiH!

Banjalučani su postali peti tim u Klubu 1000 kad je riječ o bodovima u Premijer ligi BiH.

Fudbaleri Borca ubjedljivo su u subotu uveče porazili ekipu Radnika.

Izabranici Vinka Marinovića trijumfovali su rezultatom 5:1 i nakon nepotpune osme runde vratili se na prvo mjesto, ali istovremeno stigli do rijetkog podviga.

Crveno-plavi su, naime, sinoćnjom pobjedom ušli u "Klub 1000" kad je riječ o osvojenim bodovima u Premijer ligi BiH!

U osmo kolo banjalučki klub ušao je uz 999 poena na vječnoj listi Premijer lige BiH, tako da nakon sinoćnje "trojke" ima 1.002.

Borac je tako postao peti klub od osnivanja prvenstva BiH na nivou cijele države (2002.) koji je skupio četvorocifren broj poena.

Na prvom mjestu je trenutno Zrinjski sa 1.360 bodova, a osim Borca, iza Mostaraca su Sarajevo (1.307), Željezničar (1.272) i Široki Brijeg (1.191).

Treba, međutim, napomenuti da prva četiri tima iz Top 5 igraju 24. sezonu u bh. eliti. Odnosno, nikad nisu ispali iz nje, za razliku od Borca, koji je četiri puta morao u niži rang, pa trenutno odrađuje svoju 20. takmičarsku godinu u najjačem fudbalskom rangu u BiH.

BROJ BODOVA BORCA PO SEZONAMA

2002-03: 54 (16-6-16)

2003-04: 39 (11-6-13)

2004-05: 40 (13-2-15)*

2006-07: 39 (13-0-17)

2008-09: 49 (15-4-11)

2009-10: 53 (17-2-11)

2010-11: 64 (19-7-4)

2011-12: 55 (17-4-9)

2012-13: 51 (14-9-7)

2013-14: 45 (13-6-11)

2014-15: 49 (14-7-9)

2015-16: 36 (10-6-14)

2017-18: 38 (10-8-14)

2019-20: 36 (10-6-6)

2020-21: 67 (21-4-8)

2021-22: 54 (13-15-5)

2022-23: 58 (18-4-11)

2023-24: 78 (24-6-3)

2024-25: 81 (26-3-4)

2025-26: 16 (5-1-1), u toku

* Napomena: Borcu je zbog neodigravanja prvenstvene utakmice protiv Sarajeva na Koševu oduzet jedan bod.

