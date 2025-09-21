Banjalučani su postali peti tim u Klubu 1000 kad je riječ o bodovima u Premijer ligi BiH.
Fudbaleri Borca ubjedljivo su u subotu uveče porazili ekipu Radnika.
Izabranici Vinka Marinovića trijumfovali su rezultatom 5:1 i nakon nepotpune osme runde vratili se na prvo mjesto, ali istovremeno stigli do rijetkog podviga.
Crveno-plavi su, naime, sinoćnjom pobjedom ušli u "Klub 1000" kad je riječ o osvojenim bodovima u Premijer ligi BiH!
U osmo kolo banjalučki klub ušao je uz 999 poena na vječnoj listi Premijer lige BiH, tako da nakon sinoćnje "trojke" ima 1.002.
Borac "petardom" proslavio jubilej: Crveno-plavi prešli 1.000 bodova u PL BiH!
Borac je tako postao peti klub od osnivanja prvenstva BiH na nivou cijele države (2002.) koji je skupio četvorocifren broj poena.
Na prvom mjestu je trenutno Zrinjski sa 1.360 bodova, a osim Borca, iza Mostaraca su Sarajevo (1.307), Željezničar (1.272) i Široki Brijeg (1.191).
Treba, međutim, napomenuti da prva četiri tima iz Top 5 igraju 24. sezonu u bh. eliti. Odnosno, nikad nisu ispali iz nje, za razliku od Borca, koji je četiri puta morao u niži rang, pa trenutno odrađuje svoju 20. takmičarsku godinu u najjačem fudbalskom rangu u BiH.
BROJ BODOVA BORCA PO SEZONAMA
2002-03: 54 (16-6-16)
2003-04: 39 (11-6-13)
2004-05: 40 (13-2-15)*
2006-07: 39 (13-0-17)
2008-09: 49 (15-4-11)
2009-10: 53 (17-2-11)
2010-11: 64 (19-7-4)
2011-12: 55 (17-4-9)
2012-13: 51 (14-9-7)
2013-14: 45 (13-6-11)
2014-15: 49 (14-7-9)
2015-16: 36 (10-6-14)
2017-18: 38 (10-8-14)
2019-20: 36 (10-6-6)
2020-21: 67 (21-4-8)
2021-22: 54 (13-15-5)
2022-23: 58 (18-4-11)
2023-24: 78 (24-6-3)
2024-25: 81 (26-3-4)
2025-26: 16 (5-1-1), u toku
* Napomena: Borcu je zbog neodigravanja prvenstvene utakmice protiv Sarajeva na Koševu oduzet jedan bod.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)