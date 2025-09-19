Radnik gostuje u Banjaluci, Vranešević poručio: "Ne idemo tamo sa bijelom zastavom"

Trener Radnika Duško Vranešević najavio je utakmicu Borac - Radnik.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika u subotu od 20.45 časova gostovaće na Gradskom stadionu u Banjaluci. Trener tima iz Bijeljine Duško Vranešević svjestan je da njegove izabranike čeka teško gostovanje, ali je poručio da u grad na Vrbasu ne stižu sa bijelom zastavom.

„Sigurno da nas čeka teško gostovanje protiv ekipe koja ima ozbiljan kvalitet i koja je u tri utakmice koje je odigrala kući pokazala to i postigla dosta golova. Međutim, svaka utakmica je teška na svoj način i mi sigurno ne idemo tamo sa bijelom zastavom. Idemo da odigramo jednu dobru utakmicu i da se pokažemo u dobrom svjetlu te da ostvarimo dobar rezultat“, poručio je trener Radnika.

Defanzivac Bartul Markovina o sutranjem meču je poručio:

„Nakon utakmice protiv Sloge, u kojoj smo možda i zaslužili i više od boda, idemo u Banjaluku. Dobro smo se pripremali cijele sedmice. Znamo da su oni dobra ekipa i da su jako kvalitetni na domaćem terenu. Protiv Željezničara su pokazali da su i oni ranjivi. Dobro smo ih analizirali, znamo njihove slabosti i u Banjaluku idemo pa sva tri boda“, rekao je Markovina.

Radnik nakon sedam odigranih utakmica ima devet bodova i zauzima petu poziciju, dok je Borac drugi sa 13 bodova iz šest mečeva.