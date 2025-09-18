Navijačima Željezničara zabranjen odlazak u Široki Brijeg

Nakon što je odlazak na Pecaru zabranjen navijačima Sarajeva, put Širokog Brijega neće ni "Manijaci".

Ekipa Željezničara će u okviru osmog kola WWin lige BiH odmjeriti snage sa Širokim Brijegom na stadionu Pecara.

Navijači sarajevskog kluba ni ovoga puta neće biti prisutni na tribinama, jer je iz kluba stiglo saopštenje da zbog građevinskih radova na dijelu namijenjenom gostujućim pristalicama nije moguće njihovo prisustvo.

Duel između Širokog Brijega i Željezničara zakazan je za nedjelju u 15 časova.

Željezničar je, nakon sedam odigranih kola, prvoplasirana ekipa na tabeli s 15 osvojenih bodova. S druge strane, Široki Brijeg takođe bilježi dobar start sezone, držeći četvrto mjesto s 11 bodova.