logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marinović nakon poraza na "Grbavici": Greška kod prvog gola okrenula tok utakmice 2

Marinović nakon poraza na "Grbavici": Greška kod prvog gola okrenula tok utakmice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
2

Borac na poluvremenu vodio 2:0 protiv Željezničara, ali ostao bez bodova u Sarajevu.

Željezničar - Borac, Vinko Marinović Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Poveo je Borac 2:0 na "Grbavici" veoma brzo, držao konce igre u svojim rukama, imao priliku da na odmor ode i sa ubjedljivijom prednošću, a onda je u nastavku viđen potpuni preokret.

Dozvolili su Banjalučani Sarajlijama da se vrate, stignu od 0:2 do 3:2 i tako sruše nade igrača Borca da nakon tri godine mogu trijumfalno da napuste "Dolinu ćupova".

"Mislim da smo zaista odigrali dobro nekih 70 minuta do prvog gola. Mislim da smo kontrolisali utakmicu, imali svoje prilike kod 2:0, znali smo da jedan gol može vratiti Željezničar i desila nam se ta situacija gdje smo dozvolili da dođu i do drugog. I kod trećeg gola dozvolili smo protivniku tranziciju, to je fudbal. Nije bilo lako poslije prvog gola, ta greška je okrenula tok utakmice i donijela im nogu energiju", istakao je trener Borca Vinko Marinović nakon meča.

Borac u narednom kolu dočekuje bijeljinski Radnik.

"Imamo Radnik, ali prvo treba da analiziramo ovaj meč", dodao je kratko trener "crveno-plavih".

Admir Adžem istakao je zadovoljstvo što je njegom tim uspio da slavi na proslavi 104. rođendana sarajevskog kluba.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Premijer liga BiH Vinko Marinović FK Željezničar

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Greška si ti

Dokle vise

Joj Vinko okrenulo je tok utakmice to sto su oni uveli 4 svjeza igraca, a ti gledas kao mrtav konj. Kako vise ne mozes skontati da 90% utakmica izgubis jer padnemo oko 70-og minuta, jer ti kasnis sa izmjenama. Navijaci vide, slijepci vide, samo ti strucnjak ne vidis. I kad mijenjas, fulas sa izmjenama, vadis Savica koji je medju najboljima na terenu, a odbrana krepava (Karolina na klupi?), Vukovic se ne moze sastaviti sa loptom cijelu utakmicu, pa daj Hirosa u 50. jbt. I na sve to ono dijete na golu ne moze biti u derbijima, nije mali los golman ali mu jedan gol i atmosfera ubiju sigurnost.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC