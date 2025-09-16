Marinović nakon poraza na "Grbavici": Greška kod prvog gola okrenula tok utakmice

Borac na poluvremenu vodio 2:0 protiv Željezničara, ali ostao bez bodova u Sarajevu.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Poveo je Borac 2:0 na "Grbavici" veoma brzo, držao konce igre u svojim rukama, imao priliku da na odmor ode i sa ubjedljivijom prednošću, a onda je u nastavku viđen potpuni preokret.

Dozvolili su Banjalučani Sarajlijama da se vrate, stignu od 0:2 do 3:2 i tako sruše nade igrača Borca da nakon tri godine mogu trijumfalno da napuste "Dolinu ćupova".

"Mislim da smo zaista odigrali dobro nekih 70 minuta do prvog gola. Mislim da smo kontrolisali utakmicu, imali svoje prilike kod 2:0, znali smo da jedan gol može vratiti Željezničar i desila nam se ta situacija gdje smo dozvolili da dođu i do drugog. I kod trećeg gola dozvolili smo protivniku tranziciju, to je fudbal. Nije bilo lako poslije prvog gola, ta greška je okrenula tok utakmice i donijela im nogu energiju", istakao je trener Borca Vinko Marinović nakon meča.

Borac u narednom kolu dočekuje bijeljinski Radnik.

"Imamo Radnik, ali prvo treba da analiziramo ovaj meč", dodao je kratko trener "crveno-plavih".

Admir Adžem istakao je zadovoljstvo što je njegom tim uspio da slavi na proslavi 104. rođendana sarajevskog kluba.