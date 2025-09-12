Marinović pred derbi sa Željom: Pritisak je i na njima i na nama, ali to je draž fudbala!

"Vjerujem u svoju ekipu, dobro smo radili, imamo dosta iskusnih igrača i vjerujem da ćemo poslije utakmice biti zadovoljni rezultatom", rekao je trener Borca pred derbi protiv ekipe Željezničara.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Ovog vikenda igraju se utakmice sedmog kola Premijer lige BIH, a derbi ovog kola, ali i dosadašnjeg dijela prvcenstva odigraće Željezničar i Borac u ponedjeljak od 21 čas na Grbavici.

Borac je prije odlaska na reprezentativnu pauzu vezao tri pobjede, a taj niz želi da nastavi i na Grbavici.

"Pauzu smo iskoristili da se dobro odmorimo i pripremimo za obaveze koje slijede. Ona nije došla u najboljem trenutku za nas hjer smo iz utakmice u utakmicu podizali formu, ali iskoristili smo ju da se pripremimo i izuzetno zadovoljan načinom na koji su igrači radili, njihovom posvećenošću. To nam daje razlog za optimizam i nadam se da ćemo formu koju smo imali prije pauze održati i u budućnosti", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Crveno-plavi nisu slavili na "Grbavici" skoro pune tri godine!

Posljednji put, Banjalučani su osvojili bodove protiv Želje u Sarajevu 6. novembra 2022. godine kada su napravili preokret i slavili golovima Envera Kulašina i Nedeljka Piščevića, a pogodak za plave postigao je Džozef Amoa (1:2).

"Čeka nas teška utakmica, igramo derbi protiv Željezničara koji je trandicionalno pun neizvjesnosti do samog kraja, naboja. To je klub sa tradicijom velikom podrškom navijača i kada igraju kod kuće igraju sa posebnim motivom. Zbog toga moramo biti skoncentrisani i girati svih 90 minuta. Ekipa Željezničara je u dosadašnjem toku prvenstva pokazala kvalitet, ne ostavljaju protivniku puno prostora za igru. Naš cilj će biti da situacije koje budemo imali na utakmici maksimalno iskoristimo. Vjerujem u svoju ekipu, dobro smo radili, imamo dosta iskusnih igrača i vjerujem da ćemo poslije utakmice biti zadovoljni rezultatom i da ćemo ostati na ovom mjestu na kojem se nalazimo“, rekao je Marinović i dodao:

"Ako pogledamo sve derbije dosad možda nam je ovo najzahtjevnija utakmica. Željezničar igra kod kuće sa posebnim motivom, karakteriše ga timska igra i kao što sam rekao ne ostavljaju mnogo prostora protivniku, jako su kompaktni. U dosadašnjim utakmicama pokazali su dobar fudbal i sigurno da će u ovoj utakmici ekipa koja bude maksimalno koncentrisana i koja iskoristi svoje šanse doći će do pobjede. Mi smo to u ovim derbijima do sada dobro radili i nadam se da će tako biti i protiv Željezničara".

Motiva neće nedostajati ni plavima sa Grbavice koji će na ovoj utakmici proslaviti 104 godine postojanja kluba. Da li će to biti otežavajuća ili molakšavajuća okolnost za fudbalere Borca?

"Utakmica će sigurno donijeti pritisak, kako nama tako i njima, ali to je ono što donosi fudbal i što ima draž i težinu. Ekipa koja uspije da se motiviše i da to kontroliše sigurno da će imati prednost. Ekipa Borca je prošla dosta, mnogi igrači imaju mnogo iskustva u derbijima, znaju kako se igraju ove utakmice i poslije ovih dosad utakmica imamo samopouzdanje. Bićemo maksimalno skoncentrisani, igraćemo timski i samo sa takvim pristupom možemo do rezultata", poručio je Marinović.