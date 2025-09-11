Da li je došlo vrijeme za pobjedu Borca na Grbavici? Skoro tri godine je prošlo...

Fudbaleri Borca u ponedjeljak uveče gostuju Željezničaru u derbiju sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Crveno-plavi nisu slavili na "Grbavici" skoro pune tri godine!

Posljednji put, Banjalučani su osvojili bodove protiv Želje u Sarajevu 6. novembra 2022. godine kada su napravili preokret i slavili golovima Envera Kulašina i Nedeljka Piščevića, a pogodak za plave postigao je Džozef Amoa (1:2).

Da li je sad došlo vrijeme da vicešampion BiH osvoji sva tri boda protiv plavih, koji će upravo te večeri proslaviti 104. rođendan uz pun stadion.

Neće biti lako, ali izabranici Vinka Marinovića su u odličnoj formi, povezali su tri pobjede, a na posljednja dva meča u Banjaluci su "petardama" počastili Sarajevo i Široki Brijeg.

Sjajno se nadopunjuje ubitačni tandem Luka Juričić, bivši igrač Želje i mladi David Vuković, koji su ove sezone postigli zajedno već 10 golova od ukupno 18 banjalučkih crveno-plavih.

Nema sumnje da će predstavljati najozbiljniju prijetnju za golmana Želje Vedada Muftića i ostatak sarajevskog tima, koji će biti snažniji za Marina Karamarka i trenera Admira Adžema.

Njima Disciplinska komisija FS BiH nije produžila suspenziju za incidente nakon duela sa Veležom u Mostaru. Osim toga, Željo je takođe u dobrom raspoleženju, drugi je na tabeli sa bodom manje iza Borca, koji ima i utakmicu manje.

Ipak, Banjalučani će na raspolaganju na "Grbavici" imati Sinišu Saničanina, ali neće moći da računaju na podršku najvatrenijih navijača Lešinara, koji su odustali od puta za Sarajevo zbog novih pravila.

Međutim, nema nikakve sumnje da će crveno-plavi imati dodatni motiv da se revanširaju Želji za prošlosezonski poraz u osmom minutu sudijske nadoknade golom Madžida Šošića, koji je tada praktično servirao šampionsku titulu mostarskom Zrinjskom.

Nadamo se da će Haris Halkić, sudija iz Sanskog Mosta, sa svojim pomoćnicima, biti na visini zadatka i da će to biti istinski derbi bh. fudbala, a neka pobijedi bolji tim.

Anketa Ko pobjeđuje u derbiju na Grbavici? Borac 85.71% (12)

Biće neriješeno 14.29% (2)

Željezničar 0% (0) Povratak na glasanje Ko pobjeđuje u derbiju na Grbavici? Borac

Biće neriješeno

Željezničar Glasaj Rezultati

(MONDO)