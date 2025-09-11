Siniša Saničanin dobio papire za registraciju u Borcu, biće u konkurenciji za Željezničar

Dobre vijesti iz banjalučkog Borca...

Povratnik u banjalučki Borac nakon 10 godina, Siniša Saničanin, dobio je neophodne papire i od petka će biti registrovan, što znači da će imati pravo nastupa već u narednom, sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Novi igrač banjalučke ekipe Siniša Saničanić biti u konkurenciji za sastav na predstojećem derbiju protiv Željezničara na "Grbavici" u ponedjeljak uveče.

Naime, svi neophodni papiri za registracijusu stigli iz Mađarske, gdje je prethodne sezone igrao za DVTK Diošđer, pa će već od sutra (petak) biti i formalno na raspolaganju treneru Vinku Marinoviću.

Saničanin je karijeru počeo u Rudar Prijedoru, gdje je nakon omladinskih selekcija igrao i za prvi tim "rudara", a onda se u januaru 2015. godine priključio Borcu.

U Banjaluci je proveo godinu dana, a onda je uslijedio odlazak u Mladost. Godinu i po igrao je u Lučanima, zatim četiri godine za novosadsku Vojvodinu, a potom je tri godine proveo u Partizanu. Za reprezentaciju BiH upisao je 23 nastupa, a nastupao je i za mladu selekciju "zmajeva".

