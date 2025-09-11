logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siniša Saničanin dobio papire za registraciju u Borcu, biće u konkurenciji za Željezničar

Siniša Saničanin dobio papire za registraciju u Borcu, biće u konkurenciji za Željezničar

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dobre vijesti iz banjalučkog Borca...

Siniša Saničanin registrovan fk borac Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Povratnik u banjalučki Borac nakon 10 godina, Siniša Saničanin, dobio je neophodne papire i od petka će biti registrovan, što znači da će imati pravo nastupa već u narednom, sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Novi igrač banjalučke ekipe Siniša Saničanić biti u konkurenciji za sastav na predstojećem derbiju protiv Željezničara na "Grbavici" u ponedjeljak uveče.

Naime, svi neophodni papiri za registracijusu stigli iz Mađarske, gdje je prethodne sezone igrao za DVTK Diošđer, pa će već od sutra (petak) biti i formalno na raspolaganju treneru Vinku Marinoviću.

Saničanin je karijeru počeo u Rudar Prijedoru, gdje je nakon omladinskih selekcija igrao i za prvi tim "rudara", a onda se u januaru 2015. godine priključio Borcu.

U Banjaluci je proveo godinu dana, a onda je uslijedio odlazak u Mladost. Godinu i po igrao je u Lučanima, zatim četiri godine za novosadsku Vojvodinu, a potom je tri godine proveo u Partizanu. Za reprezentaciju BiH upisao je 23 nastupa, a nastupao je i za mladu selekciju "zmajeva".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac fudbal Siniša Saničanin Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC