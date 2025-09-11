logo
"Disciplinci" FS BiH potvrdili: Admir Adžem vodiće Željezničar u derbiju protiv Borca

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine konačno je donijela odluku o dešavanjima na meču između Veleža i Željezničara.

Admir Adžem vodiće Željezničar u derbiju protiv Borca Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Riječ je o utakmici četvrtog kola Premijer lige BiH koju su obilježile velike tenzije i incidenti, posebno u završnici prvog poluvremena kada su i trener Željezničara Admir Adžem, kao i fudbaler Marin Kamararko dobili crvene kartone.

To je automatski značilo da Adžem i Karamarko propuštaju dvije naredne utakmice (protiv Zrinjskog i Sloge), ali postojala je mogućnost da će biti dodatno povećana kazna na sjednici Disciplinske komisije.

Ipak, to se nije desilo, pa će Adžem voditi plave protiv Borca na "Grbavici", a moći će da računa i na Karamarka, prenijeli su sarajevski mediji.

Derbi sedmog kola između dvije vodeće ekipe prvenstva BiH igra se u ponedjeljak na "Grbavici", a meč će suditi Haris Halkić iz Sanskog Mosta. Njemu će asistirati Amer Macić iz Mostara i Mirza Demir iz Kaknja. U VAR sobi će biti Danijel Perić iz Bijeljine i Damir Lazić iz Brčkog.

Borac je lider na tabeli sa 13 bodova i utakmicom manje u odnosu na drugoplasirani Željezničar sa bodom manje.

(MONDO)

