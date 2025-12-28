logo
"Tijelo mu prolazi pakao, a on trenira": Trener Oklahome otkrio kako se Nikola Topić bori sa opakom bolešću

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Topić proživljava teške dane, ali šampionski mentalitet ga ne napušta.

Mark Dejno o Nikoli Topiću Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Trener Oklahoma Siti Tandera Mark Dejno ponovo je govorio o srpskom reprezentativcu Nikoli Topiću koji u posljednje vrijeme trenira sa ekipom uprkos teškoj dijagnozi koju je nedavno dobio. Još uvijek nema konkretnih procjena o njegovom povratku na teren, ali Topićev pristup uliva optimizam.

Dvadesetogodišnji plejmejker je u subotu ponovo prisustvovao šuterskom treningu Oklahome pred meč sa Filadelfijom, a Dejno ističe da je njegov mentalitet ključni u procesu oporavka.

"On je uradio nevjerovatan posao. Neću davati detalje o tome, to je privatna stvar. Ali na kraju krajeva, on odlično radi u teškoj situaciji. I uradio je odličan posao uprkos činjenici da tijelo prolazi kroz pakao kada ste u takvoj situaciji. On pokušava da održi kondiciju, još uvijek pronalazi vremena za vježbanje, što nije lako", rekao je Dejno.

Topić je propustio cijelu sezonu 2024/25 zbog povrede koljena, odigrao je neke dobre partije u Ljetnoj ligi i najavio debitantsku sezonu, ali nažalost stigla je nova loša dijagnoza.

"On se nosi sa ovim na isti način na koji se uvijek nosio sa svim što smo ikada vidjeli, a to je sa nevjerovatnim profesionalizmom, zrelošću, mentalnom čvrstinom. Sve stvari koje je do tada pokazao testiraju, a on prolazi test", rekao je Dejno.

Oklahoma je prošle sezone bez Topića osvojila šampionski prsten, dok i ove važe za jednog od glavnih favorita za titulu, trenutno su na skoru 27-5 i imaju tri pobjede više od drugoplasiranih Sparsa.

