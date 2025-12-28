"Tijelo mu prolazi pakao, a on trenira": Trener Oklahome otkrio kako se Nikola Topić bori sa opakom bolešću

Nikola Topić proživljava teške dane, ali šampionski mentalitet ga ne napušta.

Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Trener Oklahoma Siti Tandera Mark Dejno ponovo je govorio o srpskom reprezentativcu Nikoli Topiću koji u posljednje vrijeme trenira sa ekipom uprkos teškoj dijagnozi koju je nedavno dobio. Još uvijek nema konkretnih procjena o njegovom povratku na teren, ali Topićev pristup uliva optimizam.

Dvadesetogodišnji plejmejker je u subotu ponovo prisustvovao šuterskom treningu Oklahome pred meč sa Filadelfijom, a Dejno ističe da je njegov mentalitet ključni u procesu oporavka.

"On je uradio nevjerovatan posao. Neću davati detalje o tome, to je privatna stvar. Ali na kraju krajeva, on odlično radi u teškoj situaciji. I uradio je odličan posao uprkos činjenici da tijelo prolazi kroz pakao kada ste u takvoj situaciji. On pokušava da održi kondiciju, još uvijek pronalazi vremena za vježbanje, što nije lako", rekao je Dejno.

Thunder guard Nikola Topic was diagnosed with testicular cancer in late October



Two months after beginning chemotherapy, Topic is back on the court



(Via@CAlmanza1007)pic.twitter.com/LgOmld2D2L — Bleacher Report (@BleacherReport)December 19, 2025

Topić je propustio cijelu sezonu 2024/25 zbog povrede koljena, odigrao je neke dobre partije u Ljetnoj ligi i najavio debitantsku sezonu, ali nažalost stigla je nova loša dijagnoza.

"On se nosi sa ovim na isti način na koji se uvijek nosio sa svim što smo ikada vidjeli, a to je sa nevjerovatnim profesionalizmom, zrelošću, mentalnom čvrstinom. Sve stvari koje je do tada pokazao testiraju, a on prolazi test", rekao je Dejno.

Oklahoma je prošle sezone bez Topića osvojila šampionski prsten, dok i ove važe za jednog od glavnih favorita za titulu, trenutno su na skoru 27-5 i imaju tri pobjede više od drugoplasiranih Sparsa.