Profesor doktor Dragan Radovanović govorio je o tome kako je Nikoli Topiću otkriven tumor

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@MiljanovKornerSportskiPodkast

Profesor doktor Dragan Radovanović, dugogodišnji šef ljekarskog tima reprezentacije, otkrio je kako je sa saradnicima otkrio anomaliju u rezultatima Nikole Topića, koja je nažalost ukazala na to da ima ozbiljan zdravstveni problem - rak testisa.

Dok se Nikola Topić liječi u Americi hemoterapijama i dok se raduje povratku na teren, doktor Radovanović detaljno je u gostovanju u "Miljanovom korneru" opisao kako je čitav tim stručnjaka alarmirao mladog igrača i njegov klub u najjačoj ligi na svijetu - Oklahomu.

Tokom slučajnog testiranja na doping minulog ljeta pojavile su se prve naznake da nešto nije u redu.

"Kod mladih ljudi se ti tumori javljaju, kod hormonski aktivnih ljudi, i otkriva se i kod sportista. Kod njega je to otkriveno poslije doping-kontrole, tokom ljeta u Staroj Pazovi.Rađena je kontrola dvanaestorici igrača, među njima je bio i on", započeo je prof. dr Radovanović u podkastu "Miljanov korner".

Vidi opis Nikoli Topiću rak otkriven tokom kontrole na doping Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ako je neko pozitivan, dobijete odmah izvještaj, u roku od 72 sata, a tek poslije mjesec dana dobijete definitivni izvještaj. Nama su poslali da je primijećena neka supstanca kod njega u krvi, koja se ne nalazi normalno u tijelu. Naglašeno je da nije doping i da mora da se ispita", rekao je predsjednik Medicinske komisije Olimpijskog komiteta Srbije.

Brzina je najvažnija u momentima u kojima se saznaju ovakve vijesti.

"Odmah smo obavijestili njega, njegove roditelje i klub. Usmjerili smo ih u kom pravcu bi trebalo da traže tu promjenu i onda su izveli dijagnozu i pronašli su promjenu. Vidite da su se neka doping kontrola i naša doping agencija angažovale u alarmiranju svega toga. Eto, jedan slučajni nalaz na doping kontroli nas je usmjerio, došlo je do dijagnoze u ranoj fazi", rekao je.

Profesor doktor Dragan Radovanović o otkrivanju bolesti Nikoli Topiću Izvor: YouTube/@MiljanovKornerSportskiPodkast

Kako je tačno utvrđeno da Nikola Topić boluje od raka testisa?

"To je utvrđeno u ranoj i dobroj fazi, zato ništa nije mogao da primijeti.Ubijeđen sam da je on već sad izliječen i da će se brzo vratiti. Ima mnogo vrhunskih sportista koji su imali zdravstvene krize, prevazišli su ih bez deficita. Tako će i on uspjeti. Biće isti fizički kao i prije povrede koljena, recimo", vjeruje Radovanović.

Naravno, kad je u pitanju period oporavka, još se ništa sa sigurnošću ne može reći.

"Oporavak traje u zavisnosti od terapije, zavisi od toga koliko traje hemoterapija."

Vidi opis Nikoli Topiću rak otkriven tokom kontrole na doping Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Naglasio je doktor Radovanović koliko su važni prevencija i pregled - na tom mjestu je uputio važan apel i roditeljima i mladima.

"Nekad i sami roditelji pribjegavaju onome 'samo da se lupi pečat'. A, možda je doktor lupio pečat na neku veliku nesreću. Pregled nije samo da bi vas neko maltretirao, da bi gubio vrijeme. Pregled je da bi se zaštitili nečija glava i nečiji život."

Česta tema su fudbalske utakmice, udarac loptom u glavu, ali postoje i drugi sportovi koji mogu imati uticaj na karijeru i prije svega zdravlje.

"Lopta je lakša, smanjena je njena težina već godinama. Samim tim, ako sportske rekvizite pravite adekvatnim, smanjujete strah od povreda i na taj način je fudbal je napravio promjenu. Predsjednik medicinske komisije UEFA Jiri Dvorak je bio neurolog, napravio je čitav sistem potresa mozga, prepoznavanja. UEFA i FIFA su najviše radile na tim protokolima, koje svi sada koriste - da li igrač sme da nastavi takmičenje poslije potresa mozga, udarca u glavu. Mislim da sada to nije predominantno, mnogo je opasniji boks, gdje su redovni udarci u glavu", poručio je prof. dr Radovanović.