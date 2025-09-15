UŽIVO, ŽELJEZNIČAR – BORAC: Borba za prvo mjesto na Grbavici!

Željezničar i Borac igraju na Grbavici derbi 7. kola Premijer lige BIH. Utakmicu pratite uživo na MONDU.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Derbi sedmog kola, ujedno i dosadašnjeg toka prvenstva igra se na Grbavici od 21 čas gdje Željezničar dočekuje banjalučki Borac.

Ovo je duel jedine dvije neporažene ekipe u Premijer ligi BIH, ali i duel za prvo mjesto na tabeli koje trenutno drže Banjalučani.

Borac je osvojio 13 bodova na pet utakmica, Željezničar ima bod manje, ali i utakmicu višedok trećeplasirani Široki Brijeg ima 11 bodova iz sedam odigranih utakmica.

Crveno-plavi nisu slavili na "Grbavici" skoro pune tri godine, posljednji put, Banjalučani su osvojili bodove protiv Želje u Sarajevu 6. novembra 2022. godine kada su napravili preokret i slavili golovima Envera Kulašina i Nedeljka Piščevića, a pogodak za plave postigao je Džozef Amoa (1:2).

Tradicija je na strani Željezničara kada su u pitanju dueli na Grbavici, ali kada su u pitanju okršaji dvojice trenera, Vinka Marinovića i Admira Adžema, bolji skor u međusobnim okršajima ima aktuelni trener Borca.

Marinović je dva puta pobijedio Ažema, ali treba naglasiti da se radi o okršajima Borca i GOŠK-a iz Gabele, kojeg je sadašnji trener Željezničara vodio prošle sezone.

Tok utakmice iz minut au minut pratite na kartici Razvoj događaja!