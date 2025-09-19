logo
"Fenjeraš" ide u goste zahuktalom Zrinjskom: "Nadam se da imamo adute da im pariramo"

Autor Dragan Šutvić
Rudar Prijedor u nedjelju (19.45) gostuje Zrinjskom.

Premijer liga BiH Zrinjski Rudar Prijedor najava Perica Ognjenović Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Osmo kolo Premijer lige BiH zaključiće u nedjelju, duelom u Mostaru, igrači Zrinjskog i Rudar Prijedora.

Izabranici Perice Ognjenovića ulaze sa posljednje pozicije u meč sa "plemićima", koji su u posljednjih nekoliko dana upisali dvije pobjede u zaostalim utakmicama (Sarajevo 2:0, Sloga Meridian 3:0) i približili se samom vrhu tabele.

"Idemo da pripremimo utakmicu najbolje što možemo, da nastavimo da rastemo. Nemam nikakvu zamjerku igračima na igru protiv Veleža, bilo je dosta dobrih stvari. Povrijeđenog Pekije još nema, ali generalno nemamo većih problema i u širokom rosteru dočekujemo utakmicu", istakao je trener tima iz grada na Sani na konferenciji za novinare pred put u Mostar, podsjetivši da Zrinjski u posljednjih pet utakmica, računajući sva takmičenja, nije primio pogodak.

"Zrinjski je kompaktna ekipa koja u svakom trenutku zna šta radi. Jedan su od najozbiljnijih protivnika u ligi, ali se nadam da i mi imamo svoje adute da im pariramo i da prekinemo njihovu seriju."

Prijedorčani su posljednjih dana dodatno pojačali igrački kadar. Stigla su četiri nova fudbalera, među njima i sedmi Španac u timu. Ognjenović podvlači da će biti potrebno vrijeme da se navedena pojačanja uigraju.

"Konstantno imamo situaciju da igrače postepeno uvodimo onoliko koliko su spremni. Tako će biti i za ovaj meč. To su okolnosti na koje moramo da se prilagodimo."

PREMIJER LIGA BiH – 8. kolo

Subota (20. septembar):

Sarajevo – Velež (18.30)

Borac – Radnik (20.45)

Nedjelja (21. septembar):

Sloga Meridian – Posušje (13.00)

Široki Brijeg – Željezničar (15.00)

Zrinjski – Rudar Prijedor (19.45)



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

