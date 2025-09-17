logo
Zrinjski preko Sloge do treće pozicije: "Plemići" trijumfovali u zaostaloj utakmici i izjednačili se sa Borcem

Autor Dragan Šutvić
0

Mostarci su stigli do pobjede u zaostaloj utakmici drugog kola.

Nemanja Bilbija Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog stigli su do trijumfa nad Slogom Meridian rezultatom 3:0 u zaostaloj utakmici 2. kola Premijer lige BiH.

Stigli su tako "plemići" do trećeg mjesta na tabeli i 13 bodova iz šest utakmica, čime su se poenterski izjednačili sa Borcem, koji drži drugu poziciju zahvaljujući boljoj gol-razlici u odnosu na aktuelnog šampiona BiH (Borac +14, Zrinjski +5).

Već u ranoj fazi tim Igora Štimca uveo je meč u željeni smjer – postigao je vodeći pogodak, a nekoliko minuta kasnije postao i brojčano nadmoćniji.

Petar Mamić je u sedmom minutu uputio snažan udarac iskosa sa lijeve strane, protiv kojeg golman dobojskog tima Filip Erić nije imao nikakvu šansu. Samo pet minuta nakon toga, Nedim Mekić je morao "na hlađenje". Dobio je direktan crveni karton nakon jednog prekršaja na centru, pa je ekipa Vuleta Trivunovića utakmicu morala da nastavi sa igračem manje.

Zrinjski je vezao pet utakmica u svim takmičenjima bez primljenog pogotka. Niz je započet 28. avgusta gostujućim duelom sa Utrehtom (0:0), nakon čega su "plemići" spojili četiri prvenstvena trijumfa, a da nisu vadili loptu iz mreže (Zrinjski – Radnik 2:0, Zrinjski – Sarajevo 2:0, Posušje – Zrinjski 0:1, Zrinjski – Sloga Meridian 3:0)

Odličnu priliku da kruniše brojčanu prednost Zrinjski je imao u 31. minutu. Erić je odugovlačio sa ispucavanjem lopte, što su domaći zamalo kaznili. Oduzeo ju je Karlo Abramović, da bi na kraju Nemanja Bilbija pokušao da zatrese mrežu, ali se "jedinica" Dobojlija iskupila za grešku. 

U čemu Bilbija nije uspio tada, jeste u 42. minutu. Loše je Erić ispucao loptu, koja je stigla do Antonija Ivančića. Centrirao je sa lijeve strane, a kapiten mostarskog kluba lako zatresao mrežu.

Nedugi čim je počeo nastavak, u 51. minutu, Bilbija je drugi put na ovom susretu matirao Erića. Dino Hasanović je skrivio jedanaesterac, koji je Bilbija pretvorio u pogodak, Bio mu je to peti u sezoni, pa je sada drugi na listi strijelaca, iza Borčevog napadača Luke Juričića, koji ima jedan više.

Zrinjski će u nedjelju, u redovnom, osmom kolu dočekati Rudar Prijedor (19.45), dok će Sloga Meridian istog dana, ali u dnevnom terminu (13.00) dočekati tim Posušja.



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

