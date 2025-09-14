"Još nismo ozbiljna ekipa!" Štimac poslije pobjede Zrinjskog u Posušju: Iz čistih situacija poklanjamo šanse protivniku

Treneri Zrinjskog i Posušja sumirali su današnji duel na Mokrom Docu.

Izvor: Screenshot

Hercegovački derbi 7. kola Premijer lige BiH između Posušja i Zrinjskog pripao je Mostarcima (0:1), koji su do trijumfa stigli pogotkom Nemanje Bilbije iz jedanaesterca na startu drugog dijela.

U odjavi utakmice sa Mokrog Doca, trener aktuelnog šampiona BiH Igor Štimac apostrofirao je situaciju koja se dogodila desetak minuta prije odlaska na odmor, kada je prvotimac Posušja Mario Čuić, našavši se oči u oči sa golmanom gostiju Goranom Karačićem, propustio idealnu priliku za pogodak.

"Čestitam igračima na tome što su promijenili ritam i ozbiljnost u igri u drugom poluvremenu. Nedopustivo je, u potpunoj kontroli igre u prvom poluvremenu, da damo protivniku na tanjiru da nam uzme tri boda. To ne smije da se dešava ozbiljnoj ekipi u igri. Još nismo ozbiljna ekipa, iz svojih gluposti častimo protivnike i guramo ih u čiste situacije. Kad izbacimo te stvari, onda ću smatrati da samo napravili dobar posao. Međutim, kapa do poda momcima u duporugom poluvremenu, potpuna dominacija. Nismo imali toliko čistih prilika, ali su to ipak pozicije u kojima treba pokazati zrelost, poentirati i onda će biti drugačje. Prezadovoljan sam, tri boda, još zadovoljniji sa tim što ponovo nismo pri,ili gol, četvrtui utakmicu u nizu", istakao je Štimac za TV Arena sport.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

"Mislim da smo dobro izanalizirali Zrinjski i vidjeli kroz neke stvari kako možemo da dođemo do šansi. Imali smo situaciju jedan na jedan, ne dajemo gol, još nekih par situacija gdje smo išli tri na dva, četiri na tri, što inače i vježbamo, ali u prvom poluvremenu definitivno nisu bile dobre odluke. Bila je dominacija u prvom poluvremenu, ali je na tu dominaciju uticalo to što se u 15. sekundi drugog poluvremena desi jedna duga lopta, loša komunikacija dva štopera, Zrinjski dobije penal. Nije ni počelo drugo poluvrijeme, a već gubiš 1:0 protiv preiskusne ekipe koja pretenduje na titulu. Nama onda stvari nisu išle po planu, njima je išlo naruku. Siguran sam da bi utakmica išla u drugom smjeru da smo prvi postigli pogodak, ali čestitam Zrinjskom na pobjedi. Mislim da smo danas objektivno sami krivi za neke stvari jer da smo izdržali 15-20 minuta u drugom poluvrmeenu, mislim da bi Zrinjski ušao u nervozu i onda bismo sigurno imali još prilika. Međutim, ne možemo da se žalimo, idemo dalje i to je to", mišljenja je strateg Posušja Marko Maksimović.

Zrinjski je nakon ovog trijumfa, na nepotpunoj tabeli, na trećoj poziciji uz 10 bodova, a ispred Mostaraca su Borac (13) i Željezničar (12), koji se sutra uveče sastaju na Grbavici (21.00).

Posušje je na pretposljednjoj, devetoj poziciji, uz pet bodova, koliko ima i posljednjeplasirani Rudar Prijedor.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)