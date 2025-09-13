Velež slavio u Prijedoru, povrijeđen bivši igrač Borca

Mostarski Velež stigao do pobjede nad Rudar Prijedorom (1:3) u sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Poslije tri vezana poraza, a posebno šokantnog domaćeg od Posušja, mostarski Velež je stigao u goste Rudar Prijedoru u sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine s namjerom da prekine crnu seriju, što mu je i uspjelo na kraju.

RUDAR PRIJEDOR - VELEŽ 1:3 (1:2)

Već na samom početku meča u Prijedoru, povrijedio se fudbaler Rudara Donald Mols, pa je nekadašnji zadnji vezni banjalučkog Borca morao da napusti teren Gradskog stadiona. Umjesto njega ušao je Džordan Gutijerez Nsang, koji je nedavno stigao u Prijedor iz Bugarske.

Da zlo ne dolazi samo, potvrdilo se u petom minutu kada je iz prvog napada Velež stigao do prednosti pogotkom Ivana Šarića, koji je pospremio odbijanac nakon centaršuta Klemena Šturma - 0:1.

Mogao je domaćin da izjednači u 12. minutu kada je Maks Galić šutirao sa ivice kaznenog prostora visoko iznad prečke.

Nastavili su prijedorski fudbaleri sa napadima ka mostarskom golu, ali uglavnom je to bila jalova inicijativa, koju je odbrana "rođenih" rješavala bez većih problelema.

A onda je uslijedio duži napad na drugoj strani u 37. minutu kada je sa distance potegao Besim Šerbečić, činilo se da će golman Mišo Dubljanić to odbraniti, ali je lopta odsjela iza njegovih leđa - 0:2.

Ipak u sudijskoj nadoknadi prije samog odlaska na odmor, rezervista Gutijerez Nsang, koji ima špansko državljanstvo i igra za reprezentaciju Ekvatorijalne Gvineje, smanjio je rezultat i debitovao pogotkom za prijedorsku ekipu - 1:2.

Asistirao mu je Luka Misimović, sin predsjednika Borca Zvjezdana Misimovića.

Na početku drugog dijela, Prijedorčani su bili blizu izjednačenja kada je poslije kornera Galić šutirao tik pored stative.

I u 61. minutu Galić je imao šansu i opet je lopta prohujala pored stative golmana Mostaraca Tarika Karića.

Pritiskao je Rudar Prijedor i u 75. minutu kreirao novu priliku, Gruzijac Demetre Gvasalija je iz okreta sa 15-ak metara šutirao iznad prečke.

I onda je na samom kraju Velež kaznio promašaje domaćina. Nermin Haskić je sam sebi stvorio priliku i iskosa s desne strane šutirao u prvi ugao - 1:3.

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Mols, Garsija, Galić, Bolivar, Puentes, Paskval, Ronkal, Keranović, Misimović i Grbić. Trener: Perica Ognjenović

VELEŽ: Karić, Šerbečić, Abdulah, Kuzmanović, Hrkać, Šarić, Šturm, Babić, Antonić, Nukić i Ziljkić. Trener: Goran Sablić







