Rudar bez kapitena Pekije dočekuje Velež: "To je sigurno veliki hendikep za nas"

Trener Rudara iz Prijedora najavio meč sa Veležom.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Reprezentativnu pauzu fudbaleri Rudara iz Prijedora iskoristili su da podignu formu i dodatno uigraju ekipu. Koliko su u tome uspjeli, pokazaće nastavak prvenstva.

Na današnjoj press konferenciji, šef stručnog štaba Perica Ognjenović naglasio je da ekipi nedostaje povrijeđeni kapiten Nemanja Pekija, ali i da ostali igrači napreduju iz kola u kolo.

"To je sigurno veliki hendikep za nas, ali ohrabruje što je ostatak ekipe zdrav. Fudbal je takav da povrede i izostanci uvijek prave probleme, ali s tim moramo da se nosimo. Zdravstveno stanje tima je dobro, a prema ocjenama i fizički djelujemo sve bolje. Zadovoljni smo nastupom protiv Sarajeva, ali svjesni da neke segmente igre još moramo popraviti", istakao je Ognjenović.

U subotu na Gradski stadion u Prijedoru stiže mostarski Velež, stari rival s kojim duel traje već više od jednog vijeka. Posljednji put Rudar je slavio protiv Mostaraca 2. avgusta 2021. godine rezultatom 2:0.

Lamadžema: Želimo pobjedu pred našim navijačima

Pojačanje Rudara, Kenan Lamadžema, vjeruje da ekipa raste iz utakmice u utakmicu:

"Iskreno, iz kola u kolo izgledamo sve bolje. Pokazali smo to na Koševu, na Grbavici i protiv Radnika. Idemo uzlaznom putanjom i siguran sam da ćemo ostvariti dobre rezultate ove sezone", rekao je Lamadžema.

O sutrašnjem protivniku dodao je:

"Kao što je šef istakao, Velež jeste posljednji na tabeli, ali je jako dobra ekipa. Ipak, ovdje u Prijedoru želimo da ih pobijedimo. Tri boda moraju ostati kod nas i daćemo 100% od sebe da to ostvarimo", poručio je Lamadžema.