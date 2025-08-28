"Trenutno sve ide korektno!" Rudar Prijedor došao do daha nakon lošeg starta, optimistično ide na Koševo

Meč sa Sarajevom najavili su Perica Ognjenović i Nedim Keranović.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Uvodnu utakmicu šestog kola Premijer lige BiH, u petak od 21.00 čas, odigraće na Koševu fudbaleri Sarajeva i Rudar Prijedora.

Poslije poraza u prva dva kola, u duelima sa Borcem (6:0) i Širokim Brijegom (1:3), prijedorski premijerligaš je došao do daha. U naredne tri runde osvojio je pet bodova (Željezničar 1:1, Radnik 1:0, Posušje 0:0), pa uz mnogo više samopouzdanja putuje na utakmicu na najvećem bh. stadionu.

"Poslije ovog kola slijedi reprezentativna pauza koja će nam dati dovoljno vremena da radimo na detaljima kojima težimo. Moramo biti realni i iskreni, trenutno sve ide korektno", istakao je u najavi meča trener Perica Ognjenović, nastavivši:

"Sarajevo je izuzetno kvalitetan tim. Čak i njihov posljednji rezultat nije realan prikaz dešavanja na terenu. Radi se o odličnoj ekipi koja zaslužuje totalni respekt, naročito od Rudar-Prijedora."

Predstavnicima medija obratio se i mladi reprezentativac BiH Nedim Keranović.

"Prva utakmica protiv Borca i ova posljednja su, što se tiče naše kohezije, nebo i zemlja. Ipak, smatram da smo i tada pokazali dosta kvaliteta", istakao je Keranović, koji se našao na spisku selektora "zmajića" Branislava Krunića za kvalifikacionu utakmicu za EURO 2027 protiv Kipra na stadionu Zrinjskog 5. septembra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)