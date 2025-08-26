logo
Iz prvaka Andore u Rudar Prijedor: Premijerligaš doveo Kolumbijca, ovog ljeta igrao protiv Steaue i Olimpije

Autor Dragan Šutvić
0

Kamilo Puentes novi je igrač Rudar Prijedora.

Kamilo Puentes novi igrač Rudar Prijedora Izvor: Natasa Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Kolumbijac Kamilo Puentes od ovog utorka je novo ime u igračkom kadru Rudar Prijedora.

Punog imena Huan Kamilo Puentes Londonjo, ovaj štoper rođen 1998. godine stigao je u klub iz grada na Sani iz Inter Eskaldesa, aktuelnim prvakom Andore.

Sa ovim klubom je ovog ljeta igrao na evropskoj sceni, pa je tako odradio svih 180 minuta dvomeča sa rumunskim SB-om u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a potom i oba susreta sa ljubljanskom Olimpijom u drugoj kvalifikacionoj rundi za Konferencijsku ligu.

Ukupno je za Inter Eskaldes, u koji je stigao u ljeto prošle godine, odigrao 30 utakmica, postigavši tri gola.

Najviše mečeva u karijeri, 55, odigrao je za UE Santa Koloma, dok je u Andori još branio boje Sant Hulije, gdje je bio član i B tima.

U rodnoj zemlji bio je član Fortaleze CEIF.

(mondo.ba)

