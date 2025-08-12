logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvojica novih fudbalera obukla dres "rudara": Četvrti Španac stigao u Prijedor

Dvojica novih fudbalera obukla dres "rudara": Četvrti Španac stigao u Prijedor

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Prijedorčani predstavili pojačanja.

FK Rudar Prijedor Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Alvaro Ronsal i Viktor Grbić potpisali su ugovor sa Rudar Prijedorom.

Ronsal je četvrti Španac koji je zadužio dres "rudara", a prije njega učinili su to Abel Paskval, Roberto Koral i Andres Mohedano. Od stranaca, tu su još Arber Mrijaj (Njemačka), Demetre Gvasalija (Gruzija), Donald Mols (Kamerun) i Džozef Amoa (Gana).

"Alvaro Ronsal, internacionalac iz Španije, novo je pojačanje Rudar-Prijedora na bekovskim pozicijama. 24-godišnji fudbaler je nakon nastupa koje je zabilježio u Konferencijskoj ligi, potpisao ugovor sa našim klubom i sigurno će donijeti novu energiju i dodatno ubrzati bokove naše ekipe", saopšteno je iz Rudar Prijedora.

Mladi Banjalučanin pojačanje je u ofanzivnoj liniji tima.

"Viktor Grbić, 21-godišnji Banjalučanin, koji je svoju omladinsku karijeru gradio u njemačkim klubovima, novi je igrač žuto-plavih. Viktor pokriva obje krilne pozicije i pojačaće konkurenciju među bonusima u našoj ekipi", dodaje se.

Podsjetimo, povratnik u premijerligaško društvo sezonu je otvorio sa dva ubjedljiva poraza, od Borca 0:6 i Širokog Brijega 1:3, nakon čega je napravio iznenađenje na "Grbavici", gdje je tim Perice Ognjenovića osvojio prvi ovosezonski bod (1:1).

U narednom kolu, u petak, Prijedorčani će ugostiti Radnik, a biće to prvi meč pod svjetlošću reflektora na Gradskom stadionu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC