Dvojica novih fudbalera obukla dres "rudara": Četvrti Španac stigao u Prijedor

Prijedorčani predstavili pojačanja.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Alvaro Ronsal i Viktor Grbić potpisali su ugovor sa Rudar Prijedorom.

Ronsal je četvrti Španac koji je zadužio dres "rudara", a prije njega učinili su to Abel Paskval, Roberto Koral i Andres Mohedano. Od stranaca, tu su još Arber Mrijaj (Njemačka), Demetre Gvasalija (Gruzija), Donald Mols (Kamerun) i Džozef Amoa (Gana).

"Alvaro Ronsal, internacionalac iz Španije, novo je pojačanje Rudar-Prijedora na bekovskim pozicijama. 24-godišnji fudbaler je nakon nastupa koje je zabilježio u Konferencijskoj ligi, potpisao ugovor sa našim klubom i sigurno će donijeti novu energiju i dodatno ubrzati bokove naše ekipe", saopšteno je iz Rudar Prijedora.

Mladi Banjalučanin pojačanje je u ofanzivnoj liniji tima.

"Viktor Grbić, 21-godišnji Banjalučanin, koji je svoju omladinsku karijeru gradio u njemačkim klubovima, novi je igrač žuto-plavih. Viktor pokriva obje krilne pozicije i pojačaće konkurenciju među bonusima u našoj ekipi", dodaje se.

Podsjetimo, povratnik u premijerligaško društvo sezonu je otvorio sa dva ubjedljiva poraza, od Borca 0:6 i Širokog Brijega 1:3, nakon čega je napravio iznenađenje na "Grbavici", gdje je tim Perice Ognjenovića osvojio prvi ovosezonski bod (1:1).

U narednom kolu, u petak, Prijedorčani će ugostiti Radnik, a biće to prvi meč pod svjetlošću reflektora na Gradskom stadionu.