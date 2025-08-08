Rudar Prijedor gostuje na "Grbavici": Popraviti utisak i ispraviti greške

Mogu li "rudari" poslije uvodna dva poraza doći do bodova u gostima protiv Željezničara?

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

U trećem kolu Premijer lige BiH Rudar Prijedor gostovaće Željezničaru. Duel na "Grbavici" igra se od 21 čas, a u njemu će tim Perice Ognjenovića pokušati da popravi utisak iz dva uvodna meča.

Prijedorčani su loše otvorili povratničku sezonu u bh. eliti. Doživjeli su ubjedljive poraze od Borca (0:6) i Širokog Brijega (1:3), pa su već sada etiketirani kao jedna od ekipa koje će se grčevito boriti za opstanak.

"Očekivali smo težak ulazak u sezonu, to nije nikakvo opravdanje, već realnost. Analizirali smo prethodne mečeve i identifikovali gdje griješimo. Greške koje pravimo su previše naivne za ovaj rang takmičenja. Radimo na tome da ih ispravimo, jer to je preduslov za stabilniju igru i bolje rezultate", rekao je Ognjenović na konferenciji za medije.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Real Madrida ima mnogo posla oko sastavljanja dobitne kombinacije jer je u Prijedor ovog ljeta stiglo čak 20 novih igrača.

"Očekujemo još jednog ili dva nova fudbalera već sljedeće sedmice. Praktično se formiramo dok takmičenje već traje. To nije izgovor, već činjenica. Potpuno smo renovirali tim, i nije lako uklopiti sve tako brzo. Ipak, borimo se i tražimo najbolji način da tim to što manje osjeti. Liga je izuzetno zahtjevna i svaka greška se skupo plaća", naglasio je trener Rudar Prijedora.

Naredni rival je Željezničar, od kojeg se, kao i svake sezone, mnogo očekuje.

"Igrati na 'Grbavici' nikada nije lako. Međutim, svaka utakmica nosi tri boda i pristupićemo joj maksimalno ozbiljno. Pokušaćemo da se adaptiramo na njihovu igru, ali i da nametnemo ono što mi želimo da igramo", zaključio je Ognjenović.