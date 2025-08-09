logo
Rudar Prijedor osvojio prvi bod u novoj sezoni i to na "Grbavici"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Željezničar je remizirao sa Rudarom iz Prijedora u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Fk Željezničar FK Rudar Prijedor PL BiH 3. kolo Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Sloga je u prvom subotnjem meču savladala Sarajevo u Doboju (2:1), da bi Željezničar u večernjem terminu ugostio Rudar Prijedor i osvojio samo bod na "Grbavici".

ŽELJEZNIČAR - RUDAR PRIJEDOR 1:1 (0:0)

Prvi je zaprijetio Željo već u petom minutu kada je poslije uigrane akcije pored stative Prijedorčana šutirao Enes Alić.

Potom je u 13. minutu za malo bio neprecizan Marin Karamarko nakon centaršuta Žoaa Erika iz kornera, da bi minut kasnije Rudar Prijedor preko Mihajla Savanovića uputio prvi šut ali golman Vedad Muftić je bio siguran.

Savanović je zatim imao još jednu odličnu priliku, primio je loptu na 18 metara, namjestio se i odlično šutirao, ali je lopta završila tik iznad prečke.

Ekipa iz Prijedora je u 31. minutu kreirala dvije dobre prilike - najprije je Muftić odbranio "makazice" Paskvalea sa 16 metara, da bi nakon kornera, Mohedano šutirao iznad prečke.

I onda dva minuta kasnije, Karamarko je neoprezno startovao na Branislava Kocića, a arbitar Dražen Marić iz Bijeljine je pokazao na jedanaesterac.

Međutim, nakon intervencije iz VAR sobe, sudija je pogledao snimak i promijenio odluku.

Do odlaska na odmor, Muftić je u 45. minutu odlično odbranio udarac Nedima Keranovića.

Početkom drugog poluvremena, "rudari" su stigli do prednosti.

Majstorski je iz slobodnog udarca u 54. minutu pogodio španski vezista Andres Mohedano sa 25 metara!

Očekivao je Muftić šut preko živog zida, ali je Španac šutirao u bliži ugao - 0:1.

Šest minuta kasnije golman Rudara Mišo Dubljanić je sjajno reagovao na udarac Mateja Cvetanoskog, koji je ušao s klupe, a potom je odbijenu loptu Džoi Konings sproveo do mreže, ali samo njenog vanjskog dijela.

Mogli su u 63. minutu Prijedorčani da riješe pitanje pobjednika nakon prodora Kocića, ali je za malo neprecizan bio Keranović.

Kazna je uslijedila u 70. minutu kada je poslije centaršuta Alića iz kornera Kolin Sedorf glavom sa prve stative pogodio malu mrežu - 1:1.

Šansu za potpuni preokret četiri minuta kasnije propustio je Cvetanoski, kojem je udarac sa pet metara odbranio golman gostiju iz Prijedora. Makedonski internacionalac je potom sam kreirao sebi odličnu priliku i dobro šutirao tik iznad prečke sa ivice kaznenog prostora.

Napadi plavih su nastavljeni do samog kraja, gosti su se grčevito branili i odbranili prvi bod u Premijer ligi BiH nakon dva početna poraza od Borca i Širokog Brijega.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Željezničar: Muftić, Trupi, Karamarko, Sedorf, Alić, Fočo, Erick, Šabić, Šošić, Peiksoto, Konings. Trener: Admir Adžem

Rudar Prijedor: Dubljanić, Đekić, Pascual, Mrijaj, Raković, Amoah, Molls, Mohedano, Lamadžema, Gvasalia, Galić. Trener: Perica Ognjenović

(MONDO)

